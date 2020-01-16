恒指挫483點 2萬關失而復得

北水撈底 淨流入75億今年第二多

鮑威爾於周二表明就算經濟放緩，仍決心加息遏通脹，當日美股三大指數齊挫逾1%。恒指昨日跟瀉，低開277點後跌幅擴大，最低曾見19,969點，全日企穩二萬關，收報20,051點，跌483點或2.35%，跌幅為1月30日以來最大。以分鐘圖分析，昨日至少6次跌穿20,000點後收復。大市成交縮至1174.8億元。國指挫185點或2.7%，收報6727點；恒科指瀉133點或3.2%，收報3989點。

北水南下昨淨流入75.5億元，為今年第二高，上一次為2月24日，單日北水淨流入82.3億元，當日恒指收報20,010點，同樣在二萬關徘徊，反映內地投資者在此水平撈底意欲強；滬深股通北向交易昨錄10.1億元人民幣淨流出。

對息率敏感的科網股全線報跌，美團（3690）、京東集團（9618）、小米（1810）均挫逾4%，網易（9999）、阿里巴巴（9988）、百度（9888）跌逾3%。內房、醫藥股跌幅較大，碧服（6098）為表現最差藍籌，挫7.2%，碧桂園（2007）挫逾半成，藥明生物（2269）、石藥集團（1093）分別跌4.2%及6.2%。

第一上海首席策略師葉尚志分析，周二公布的2月份中國進出口數據疲弱，已拖低港股當日由升轉跌，同日美股開市亦先跌一輪，才輪到鮑威爾放鷹，故昨日港股大瀉，是中國數據及鮑威爾言論兩者夾擊所致。他表示，近期港股每日成交額縮至約1000億元，反映市場正觀望美國議息及中國復常，料港股繼續反覆調整，但相信3月港股走勢不會比2月差。

時富財富資產管理顧問黎永良認為，昨日港股大跌主因是鮑威爾言論，並指大市目前缺乏方向，市場憂慮美國經濟或面臨衰退，亦正觀察中國經濟復蘇速度，相信暫時仍只有個股因消息而輪流炒上落位。