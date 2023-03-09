國泰下半年主營業務轉賺23億 受累國航 去年虧損擴至65億

明報記者 陳麗歡

林紹波表示，國泰本月客運水平已恢復至疫前五成，航點增至70個，繼續有信心保持今年底客運力恢復七成的目標，客流量將回復至疫前八成，航點擴至80個。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，因應日本放寬香港旅遊限制，國泰即將加開未來數月的航班，預告由目前每周72班機，增六成至暑假的每周120班機，相信屆時票價會出現調整。林又稱，目前機票價格已較高位回落，但仍高於疫情前水平，相信隨着更多航班復飛，票價會逐漸返回疫前水位。

本月客運恢復至疫前五成

港人外遊需求推動國泰集團去年客運收益大增2.3倍至143.33億元，貨運業務收益按年跌14.7％至305.54億元。全年收入按年升12％至510.36億元。旗下廉航香港快運去年度虧損按年大幅收窄至13.59億元，得益於第四季業務顯著增長。林紹波表示，快運訂票表現強勁，目前航班頻率已全面復蘇至疫前水平。

國泰去年燃油對冲賺36.39億元，扣除對冲收益後，燃油成本淨增49.2%至104.88億元。林紹波指，近兩年對冲政策呈正面作用及行之有效，會持續與供應商合作，減少燃油成本上升的影響。

燃油對冲賺36億

談及人才招聘進度，國泰營運及航空服務總裁韓兆傑表示，目前有足夠機組人員營運航班，集團目前亦培訓約300名機師，數量是歷來最高水平，最近亦有不少機師申請「回巢」，完成培訓後將於未來數季加入營運。林紹波稱，目前員工流失率已回復疫前水平，亦澄清早前目標2022年至2024年間合共招聘8000人，去年已聘請2000人，大部分為機艙前線員工，今年目標招3000人，其餘會在明年招聘，有信心可按計劃重建國泰。截至去年底國泰於全球僱有員工2.12萬人，大約相當於2019年底3.42萬人的62%。