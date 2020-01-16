中企轉向瑞士上市 去年9企集資250億

遠超中企去年在美上市集資額

銀行業及交易所高層表示，數十家中國企業希望利用去年設立的中瑞股市互聯互通機制，透過瑞士證券交易所發行全球存託憑證（GDR）。製造鋰電池設備的浙江杭可科技（滬：688006），上月已在瑞士發行GDR，集資1.72億美元（約13.4億港元）。今年1月，康希諾生物（6185）亦宣布計劃在瑞士發行GDR。

業界人士指出。若所有已宣布在瑞士集資的中國企業都繼續推進計劃，中資企業在瑞士的集資金額，將比去年所有歐洲IPO募集的資金還要多，令瑞士可能變成中國市場。GDR是指符合條件的A股上市公司，在規定海外交易所發行的股票。換言之，這些公司不是在瑞士發行新股，而是把國內股票包裝後在瑞士上市。

摩通：0DTE期權或擴美股波幅

此外，摩根大通的數據顯示，在美股期權市場，交易日結束時到期的期權合約交易激增。這款名為「零日到期」（0DTE）的期權，每天名義交易量升至約1萬億美元。摩通的報告估計，在極端情况下，0DTE期權可能會擴大美股主要指數的波幅。摩通估計，若標普500指數在5分鐘內下跌5%，就可能引發規模達305億美元的0DTE期權相關交易，將標普500指數的跌幅擴大20個百分點，而25%的指數跌幅，將會是1987年「黑色星期一」以來最大。

（綜合報道）

[國際金融]