鮑威爾：準備加快加息步伐 稱經濟數據強 最終利率或高於預期

鮑威爾的最新言論，是迄今為此最明確承認，近期數據顯示的通脹仍然頑固，就業市場保持韌性，可能會動搖美聯儲的加息路徑。去年12月美聯儲公布的利率點陣圖預計，本輪加息周期的利率峰值中位數為5.1厘。他的最新言論預示，若本周五公布的非農就業職位，以及下周公布的通脹增幅比預期強，將會為加快加息打開大門。

市場押注加息半厘概率升至五成

商所的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注下月加息0.25厘的概率，由鮑威爾發言前接近七成，降至不足五成。在鮑威爾發言後，交易員押注加息半厘的概率，由三成左右，升至接近53%。交易員押注，利率峰值將上調至5.6厘。美匯指數升穿105。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，升至4.97厘，刷新2007年以來高位。美股3大指數在午夜下滑，道指跌200點。彭博引述知情人士稱，Meta（美：META）最快於本周進行新一輪裁員，裁減數千人手，股價早段升逾2%。

指通脹壓力超上次會議時預期

鮑威爾又警告，美聯儲抗擊通脹的鬥爭「很可能」（Very likely）給就業市場帶來一定代價。美國此前通脹增長出乎意料加快。聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費（PCE）物價指數，在1月按年升4.7%，市場原預期回落至4.3%，並高於12月上修至4.6%的升幅。

鮑威爾稱，通脹增長勢頭廣泛，且近期上修的部分數據，反映通脹壓力高於上次會議時預期。不過他認為通脹形勢也有一些樂觀的發展，例如商品通脹已經放緩，而租金通脹雖然很高，但今年似乎有望降溫。不過他指出，到目前為止，不包括住房的核心服務類別通脹，幾乎沒有價格回落的迹象。他說，為恢復價格穩定，美聯儲需要看到此類別的通脹率下降，惟就業市場狀况很可能會受加息影響而有所放緩。

不過美國就業市場迄今仍具有韌性，1月失業率降至3.4%，處於53年低位。鮑威爾稱，工資增長雖有所放緩，但仍過於強勁，無法與恢復至2%的通脹保持一致。當企業支出增加，可能會加價以應付薪酬增幅。收入更高的消費者可能更有能力維持支出，讓價格持續上漲。他說，強勁的工資增長對工人有利，但前提是它不被通脹所蠶食。

澳洲央行預示或再加息一次

此外，澳洲央行昨宣布加息0.25厘，將指標利率上調至3.6厘，是2012年5月以來最高利率。不過澳洲央行釋出了鴿派信號，指通脹已經見頂，將前瞻指引未來將「多次加息」的字眼，改為未來需「進一步收緊」），預示可能再加息一次已足夠。澳元兌美元昨跌約1%，跌穿0.67；每澳元兌5.22港元。

（綜合報道）

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