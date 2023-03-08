會所設施動靜兼備 設28米室外泳池

設大樹洞滑梯及圖書櫃

3樓「GARDEN VERTEX天睿庭」特別之處，是入口休憩區，背靠一幅大型鈕扣牆，靈感來自項目附近的鈕扣街，過千個木盒子掛着一個一個鈕扣，白色到藍色的漸變效果，活現傳統染布色彩。

至於主要康樂設施，包括長約28米室外泳池，旁邊並備有兒童嬉水池和按摩池。另兒童俱樂部分為動、靜兩區，主要設施包括專為小孩子特設的大樹洞滑梯，靜態設施就有圖書櫃和手工桌。

健身室24小時開放

36樓空中會所「SKY VERTEX天睿臺」，電梯大堂放置一幅大型紡線牆，模仿昔日製衣工廠紡線的線軸，別具特色。主要設施包括卡拉OK房、24小時開放的健身室，配置先進的Reax Lights無線LED燈訓練系統，嶄新科技有助住戶強化體能和提升敏捷性；而天台花園則是住戶觀賞風景和把酒言歡的好地方。

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