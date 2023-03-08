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劉思明：冀國企估值「合理回歸」 慎防一廂情願

【明報專訊】港股即市表現波動，內地首兩月進出口疲弱，為上周公布2月強勁的PMI、經濟回暖淋一盤冷水。中字頭搶升後於高位出現退潮，或慢慢會見到誰在裸泳。

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