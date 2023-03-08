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經濟
2023年3月8日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
內地監管大改組 新設金融監督管理總局 銀保監併入總局 接收人行中證監部分職責
金融海嘯雷曼爆煲後 多地改革監管模式
港股波動 升逾400點收市倒跌
AI機械人開發商達闥擬來港集資39億
外管局回應麥樸思事件：跨境匯款政策沒變
老臣子離任 周大福曾挫近一成
九置盈轉虧 吳天海：唔知幾時復蘇 零售雖見好轉 今年業務難回到疫前
險企紛駐海港城迎通關
攜程上季賺5億
內地首兩月進出口齊跌
鮑威爾：準備加快加息步伐 稱經濟數據強 最終利率或高於預期
中企轉向瑞士上市 去年9企集資250億
珀斯鑄幣廠為節省成本 曾向中國售「攙雜質」金條
張兆聰：央國企炒風似降溫 電力股仍可吼
涂國彬：倘金價反彈 議息前宜止賺
技術取勝：光大環境3.7元阻力強
劉思明：冀國企估值「合理回歸」 慎防一廂情願
周顯：難藉去美元化賺錢
湯文亮：香港的士司機 代子從軍
雨後折實均呎1.45萬貼區內二手 首批68伙 開放式戶396萬入場
Bal Residence周六首輪開售56伙
南豐廣場4房複式破2000萬 屋苑新高
羅素街3樓全層 食肆30萬承租
新城市廣場今日起電子消費千元回贈100%
睿峰屆現樓 3分鐘迅步達長沙灣站
會所設施動靜兼備 設28米室外泳池
劉敬華：駿利亨德森：經濟衰退陰霾未散 健康護理防守力強兼具長期增長潛力
劉思明：冀國企估值「合理回歸」 慎防一廂情願
【明報專訊】港股即市表現波動，內地首兩月進出口疲弱，為上周公布2月強勁的PMI、經濟回暖淋一盤冷水。中字頭搶升後於高位出現退潮，或慢慢會見到誰在裸泳。
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