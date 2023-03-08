內地首兩月進出口齊跌

進口自俄羅斯增31%

中信証券報告指出，今年1至2月份進出口按年增速延續負增長，且進出口存在預期差。貿易伙伴維度和貿易商品維度均出現結構性的邊際改善，使得出口的整體表現略好於市場預期；進口商品價格的支撐趨弱、地緣政治因素擾動、以及高基數效應導致進口遠低於市場預期。

中信証券認為，往後看，中國出口或仍面臨相對較大壓力。儘管從增量角度來看，其對未來實際GDP增量的拉動作用料將明顯走弱，但存量角度來看，外貿基本盤對於經濟增長的基礎支撐仍不應忽視。

中信証券又表示，對於匯率而言，當下主導人民幣走勢的內部因素並非對外貿易，短期美元指數的階段性反彈對人民幣形成一定的被動貶值壓力，中美摩擦也加劇人民幣匯率的波動。隨着海外對流動性緊縮預期的重新定價逐步完成，國內經濟數據或有望逐步驗證基本面的修復情况，對於人民幣的支撐料將逐步突顯。