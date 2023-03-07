經濟
國際金融

拼多多旗下Temu挑戰Shein

【明報專訊】中國跨境電商Shein用上10年才超越歐洲時裝集團Inditex（西：ITX）旗下的Zara，成為全球最大的快時尚零售商。不過去年9月才進軍北美的拼多多（美：PDD）跨境電商平台Temu，卻準備以一年時間，至少在一項業務指標越超Shein的地位。彭博社引述知情人士稱，Temu上月為北美業務訂定遠大目標，爭取在截至今年9月1日前，即Temu進軍美國市場一周年的日子，至少要有1天的商品交易總額（GMV）超過Shein。在今年1月，Temu在美國的網站流量已超越Shein。

超低價奏效 美業務迅速發展

知情人士稱，Temu將Shein視為短期的最大競爭對手，並希望在數年內全面超越Shein的地位，不過這個銷售服裝以至廚具等各種商品的平台，最終目標是與電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）及eBay （美：EBAY）等競爭。Temu目前在美國迅速發展，過去數月大部分時間，它也是蘋果（美：AAPL）的美國應用程式商店下載量最高的手機軟件。數據分析公司YipitData的數據顯示，Temu在截至1月底（在美國營運的頭5個月內），已實現約5億美元的GMV，僅在1月的GMV就接近2億美元。Temu於2月開始在加拿大推出。

市場調查機構Sensor Tower高級分析師Abe Yousef指出，當消費者勒緊褲頭，Temu的超低價格及快閃優惠已證明其吸引力。他估計自Temu推出以來，下載量已達2400萬次。截至1月，其每月活躍用戶約1100萬，較去年12月購物旺季增47%。

Temu對手Shein尚未上市，未公開財報。YipitData的數據顯示，Shein在美國的快時尚零售市場，已超越Zara和H&M（瑞典：HM-B）。《金融時報》上月引述Shein向投資者提供的報告指出，Shein預計其全球GMV將在2025年增至806億美元，較2021年增174%。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨
TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨
股權披露變化成焦點 掃貨隱形股東或現真身
股權披露變化成焦點 掃貨隱形股東或現真身
花旗金融前負責人禁重投業界10年
花旗金融前負責人禁重投業界10年
雷添良：理財通參與欠理想 洽擴產品範圍
雷添良：理財通參與欠理想 洽擴產品範圍
中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長
中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長
周大福老臣子陳世昌辭任執董
周大福老臣子陳世昌辭任執董
大行料中央續撐經濟 瑞銀調高GDP預測 恒指微升成交縮 逾5億北水湧中移動
大行料中央續撐經濟 瑞銀調高GDP預測 恒指微升成交縮 逾5億北水湧中移動
稱內地資金轉不走 麥樸思：看來已解決
稱內地資金轉不走 麥樸思：看來已解決
越秀交通：車流量已超疫前
越秀交通：車流量已超疫前
合景料今年樓市勝過去3年
合景料今年樓市勝過去3年
斥47億回購港美元債 新創建擬增發熊貓債
斥47億回購港美元債 新創建擬增發熊貓債
強積金2月蝕4.37% 人均帳戶減9400元
強積金2月蝕4.37% 人均帳戶減9400元
瑞信主要機構股東沽清持股 Harris持貨20年 拒再燒銀紙
瑞信主要機構股東沽清持股 Harris持貨20年 拒再燒銀紙
高盛近6年來首籲買入蘋果 上升空間32%
高盛近6年來首籲買入蘋果 上升空間32%
張兆聰：國企股輪流升 中資金融炒落後
張兆聰：國企股輪流升 中資金融炒落後
劉宇亮：兩會開幕 新能源股受惠
劉宇亮：兩會開幕 新能源股受惠
梁天卓：學童續戴口罩不划算
梁天卓：學童續戴口罩不划算
何民傑：洗衣街地一年貶值八成 商廈估值有壓力
何民傑：洗衣街地一年貶值八成 商廈估值有壓力
薛偉傑：人體臨牀測試早被否決 Neuralink疑誤導
薛偉傑：人體臨牀測試早被否決 Neuralink疑誤導
技術取勝：中國航信或完成調整
技術取勝：中國航信或完成調整
劉思明：估值概念炒風盛 吼藥品分銷股
劉思明：估值概念炒風盛 吼藥品分銷股
周顯：TVB大升 或股權有變
周顯：TVB大升 或股權有變
湯文亮：資金不能出境 基金應先了解
湯文亮：資金不能出境 基金應先了解
瑜一加入新盤戰 1B期最快下周開價 共涉183伙1房336呎起 1C期批預售涉214伙
瑜一加入新盤戰 1B期最快下周開價 共涉183伙1房336呎起 1C期批預售涉214伙
上月私樓樓花 一年來首現零新申請
上月私樓樓花 一年來首現零新申請
海之戀4房2328萬沽 一年最大成交
海之戀4房2328萬沽 一年最大成交
王兟2.25萬租出晉環兩房 回報不足2厘
王兟2.25萬租出晉環兩房 回報不足2厘
大鴻輝灣仔舖9100萬易手
大鴻輝灣仔舖9100萬易手
1月3178伙私宅落成 一年高
1月3178伙私宅落成 一年高