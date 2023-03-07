瑞信主要機構股東沽清持股 Harris持貨20年 拒再燒銀紙

消息令瑞信股價再次受壓，昨股價跌逾1%，在2.7瑞郎左右徘徊，接近上周所創的2.5瑞郎歷史低位。

Herro認為，瑞信的財富管理規模大減，未來前景成疑，而市場上有很多投資選擇，由於利率上升，意味很多歐洲金融機構正產生資金，何必要為瑞信燒銀紙。瑞信管理的資產在第四季流失1100億瑞郎（約9330億港元）。

質疑前景 料重組難扭轉命運

Harris仍持有多家歐洲金融機構的股份，包括萊斯銀行（英：LLOY）、法巴（法：BNP）、瑞士寶盛集團（瑞士：BAER）及德國安聯（德：ALV）等。隨着利率上升，業界的貸款利潤率、盈利能力、股息及股票回購能力有所提升。

Herro表示，不相信瑞信近期的大規模重組（包括剝離投資銀行業務及加強財富管理業務）能扭轉這家已有167年歷史的老牌銀行命運。

Harris亦不滿瑞信收購M. Klein & Co.的投行業務Klein Group ，以推進分拆自身投行部門的過程，以及將證券化產品業務出售給私募股權公司阿波羅的協議缺乏透明度。

Herro稱，改革計劃成本遠高於預期，對證券化產品業務的銷售收益也不滿意。瑞信則表示，改革進度領先於原訂計劃，並強調有「明確的戰略目標」，將確保為所有股東帶來可持續的價值。

持貨市值50億變8億

根據申報文件，Harris於2002年首次買入瑞信股票，當時股價低於30瑞郎，並在2008年金融危機前，以每股60至70瑞郎全部沽出。到2009年初，瑞信股價跌至約23瑞郎時，Harris重新買入，同年股價曾漲至56瑞郎，惟此後持續下滑。

在2012年5月，Harris持有瑞信3700萬股，當時市值略高於6億瑞郎（約50.4億港元），如今市值跌至1.03億瑞郎（約8.66億港元）。Herro認為，瑞信已明顯拖累Harris表現。瑞信上月公布，2022年虧損73億瑞郎（約613億港元），是其連續第2年虧損，並預期今年也將面臨重大虧損。

（綜合報道）

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