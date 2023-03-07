經濟

香港地產

王兟2.25萬租出晉環兩房 回報不足2厘

【明報專訊】路勁（1098）牽頭發展的黃竹坑港島南岸1期晉環，2021年開售時，吸引不少城中名人入市作長線收租，市場消息指，前TOM集團首席執行官王兟，最新以月租約2.25萬元，租出晉環一個兩房單位，租金回報不足2厘。

上述由王兟2021年以1406.7萬元購入的晉環2B座中層E室，實用487方呎，2房間隔，原叫租2.38萬元，據悉，最新減價至2.25萬元租出，實用呎租約46元，以當時購入價計，租金回報僅1.9厘。資料顯示，王兟當年亦以2530.4萬元購入晉環一個實用937方呎的1A座低層F室3房戶，目前以月租5.3萬元放租，實用呎租約57元，以叫價計回報約2.5厘。另據代理指，項目去年底入伙至今，暫只錄約10宗租務成交，實用呎租由46至58元。

ONE INNOVALE開放式租9000元

另外，中原地產首席分區營業經理張曼筠表示，粉嶺北ONE INNOVALE第1期近月陸續入伙，屋苑A座高層09室，實用209方呎，開放式間隔，以月租9000元租出，實用呎租43.1元，屬屋苑同類型單位租金新高。業主則於去年以314萬元一手購入，現可享3.4厘租金回報。

香港置業首席高級營業經理林冬盈指，奧運站君滙港6座高層G室，實用473方呎，2房間隔，由內地生以1.85萬元租用，實用呎租39.1元，業主2012年10月約638.8萬元購入，回報約3.5厘。

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