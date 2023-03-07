經濟

香港地產

海之戀4房2328萬沽 一年最大成交

【明報專訊】樓市氣氛暢旺，個別二手業主雖然要蝕讓離場，惟相關單位成交價仍屬高位水平。中原市務經理凌活忠指，荃灣半新屋苑海之戀．愛炫美新錄第5A座中層B室易手，實用1163方呎4房間隔，望海景，以2328萬元易手，實呎20,017元，雖然低市價約5%，但仍屬屋苑一年來最大碼二手成交。

不過，原業主2018年5月以2349萬元一手買入，2021年叫價2850萬元連租約放售，至上月交吉放盤，並減價至2450萬元，單位不設裝修，維持交樓標準狀態，現以2328萬元售出，帳面蝕21萬元或約0.8%，連使費計實蝕逾144萬元或6%。至於與荃灣一海之隔的青衣，區內指標屋苑盈翠半島近日交投亦活躍。中原資深分區營業經理蔡偉明指，屋苑第7座高層D室，實用675方呎，3房間隔，望青衣公園景，原業主叫價1288萬元，議價後以1168萬元沽出，實呎17,304元，即減價120萬元或9%；原業主2009年5月以430萬元購入，帳面賺738萬元或1.7倍。

嘉湖不足一周連錄7宗成交

天水圍嘉湖山莊本月至今不足一周，已錄約7宗成交。中原分行經理陳德孝表示，翠湖居第1座中高層D室易手，實用543方呎3房戶，零議價以530萬元沽出，實呎9761元，買家為區內業主。陳指出，嘉湖山莊呎價不用1萬元的放盤已所餘無幾，故獲買家加快入市步伐；原業主1994年1月140.7萬元買入，帳面賺389.3萬或2.8倍。

康怡兩房863萬易手 實呎逾1.7萬

市區方面，美聯首席高級營業經理蔡玉峰指，鰂魚涌指標苑康怡花園，位於R座中高層5室，實用490方呎2房戶，以863.8萬元成交、實呎17,629元；原業主2016年10月以719萬元購入，帳面賺144.8萬元或20%。利嘉閣首席聯席董事蔡詠詩指，奧運站一號銀海第7座高層A室，實用963方呎3房戶，望海景，以2550萬元獲承接，實呎26,480元；原業主2009年5月1050萬元一手購入，帳面賺1500萬元或1.4倍。

上 / 下一篇新聞

TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨
TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨
股權披露變化成焦點 掃貨隱形股東或現真身
股權披露變化成焦點 掃貨隱形股東或現真身
花旗金融前負責人禁重投業界10年
花旗金融前負責人禁重投業界10年
雷添良：理財通參與欠理想 洽擴產品範圍
雷添良：理財通參與欠理想 洽擴產品範圍
中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長
中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長
周大福老臣子陳世昌辭任執董
周大福老臣子陳世昌辭任執董
大行料中央續撐經濟 瑞銀調高GDP預測 恒指微升成交縮 逾5億北水湧中移動
大行料中央續撐經濟 瑞銀調高GDP預測 恒指微升成交縮 逾5億北水湧中移動
稱內地資金轉不走 麥樸思：看來已解決
稱內地資金轉不走 麥樸思：看來已解決
越秀交通：車流量已超疫前
越秀交通：車流量已超疫前
合景料今年樓市勝過去3年
合景料今年樓市勝過去3年
斥47億回購港美元債 新創建擬增發熊貓債
斥47億回購港美元債 新創建擬增發熊貓債
強積金2月蝕4.37% 人均帳戶減9400元
強積金2月蝕4.37% 人均帳戶減9400元
瑞信主要機構股東沽清持股 Harris持貨20年 拒再燒銀紙
瑞信主要機構股東沽清持股 Harris持貨20年 拒再燒銀紙
高盛近6年來首籲買入蘋果 上升空間32%
高盛近6年來首籲買入蘋果 上升空間32%
拼多多旗下Temu挑戰Shein
拼多多旗下Temu挑戰Shein
張兆聰：國企股輪流升 中資金融炒落後
張兆聰：國企股輪流升 中資金融炒落後
劉宇亮：兩會開幕 新能源股受惠
劉宇亮：兩會開幕 新能源股受惠
梁天卓：學童續戴口罩不划算
梁天卓：學童續戴口罩不划算
何民傑：洗衣街地一年貶值八成 商廈估值有壓力
何民傑：洗衣街地一年貶值八成 商廈估值有壓力
薛偉傑：人體臨牀測試早被否決 Neuralink疑誤導
薛偉傑：人體臨牀測試早被否決 Neuralink疑誤導
技術取勝：中國航信或完成調整
技術取勝：中國航信或完成調整
劉思明：估值概念炒風盛 吼藥品分銷股
劉思明：估值概念炒風盛 吼藥品分銷股
周顯：TVB大升 或股權有變
周顯：TVB大升 或股權有變
湯文亮：資金不能出境 基金應先了解
湯文亮：資金不能出境 基金應先了解
瑜一加入新盤戰 1B期最快下周開價 共涉183伙1房336呎起 1C期批預售涉214伙
瑜一加入新盤戰 1B期最快下周開價 共涉183伙1房336呎起 1C期批預售涉214伙
上月私樓樓花 一年來首現零新申請
上月私樓樓花 一年來首現零新申請
王兟2.25萬租出晉環兩房 回報不足2厘
王兟2.25萬租出晉環兩房 回報不足2厘
大鴻輝灣仔舖9100萬易手
大鴻輝灣仔舖9100萬易手
1月3178伙私宅落成 一年高
1月3178伙私宅落成 一年高