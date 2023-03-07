海之戀4房2328萬沽 一年最大成交

不過，原業主2018年5月以2349萬元一手買入，2021年叫價2850萬元連租約放售，至上月交吉放盤，並減價至2450萬元，單位不設裝修，維持交樓標準狀態，現以2328萬元售出，帳面蝕21萬元或約0.8%，連使費計實蝕逾144萬元或6%。至於與荃灣一海之隔的青衣，區內指標屋苑盈翠半島近日交投亦活躍。中原資深分區營業經理蔡偉明指，屋苑第7座高層D室，實用675方呎，3房間隔，望青衣公園景，原業主叫價1288萬元，議價後以1168萬元沽出，實呎17,304元，即減價120萬元或9%；原業主2009年5月以430萬元購入，帳面賺738萬元或1.7倍。

嘉湖不足一周連錄7宗成交

天水圍嘉湖山莊本月至今不足一周，已錄約7宗成交。中原分行經理陳德孝表示，翠湖居第1座中高層D室易手，實用543方呎3房戶，零議價以530萬元沽出，實呎9761元，買家為區內業主。陳指出，嘉湖山莊呎價不用1萬元的放盤已所餘無幾，故獲買家加快入市步伐；原業主1994年1月140.7萬元買入，帳面賺389.3萬或2.8倍。

康怡兩房863萬易手 實呎逾1.7萬

市區方面，美聯首席高級營業經理蔡玉峰指，鰂魚涌指標苑康怡花園，位於R座中高層5室，實用490方呎2房戶，以863.8萬元成交、實呎17,629元；原業主2016年10月以719萬元購入，帳面賺144.8萬元或20%。利嘉閣首席聯席董事蔡詠詩指，奧運站一號銀海第7座高層A室，實用963方呎3房戶，望海景，以2550萬元獲承接，實呎26,480元；原業主2009年5月1050萬元一手購入，帳面賺1500萬元或1.4倍。