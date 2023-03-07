經濟

香港地產

上月私樓樓花 一年來首現零新申請

【明報專訊】雖然近日樓市轉活，發展商加快推盤步伐，不過，據地政總署最新資料，上月份撇除一個房協安達臣居屋項目外，期內並無私樓樓花入紙申請預售樓花同意書，為去年2月以來，再現「零申請」。

據地政總署最新資料顯示，上月份市場只有一個項目入紙申請預售樓花同意書，為房協旗下的觀塘安達臣安禧街18號居屋項目，即安達臣道第R2區3號地盤，共提供422個單位，預計於2025年12月底落成，樓花期約34個月。事實上，政府數年前把觀塘安達臣旗下多幅私樓官地轉為資助性房屋，2021年以約6.4億元完成補地價，項目佔地約6.4萬方呎，若以地積比率3.5倍發展，可建樓面約22.57萬方呎，每方呎樓面補地價約2838元。

KOKO HILLS第3B期批預售涉444伙

不過，若扣除上述房協項目外，上月份並無收到私人發展項目預售樓花同意書申請，為去年2月份後，再度錄得私樓零申請預售的情况。

另一方面，地政總署最新資料顯示，上月該署共批出2份預售樓花同意書，包括星星地產（1560）旗下元朗新盤雨後，以及會德豐藍田KOKO HILLS第3B期，前者提供335伙，預計今年12月落成，樓花期長約10個月；而KOKO HILLS第3B期則涉444伙，預計明年6月落成，樓花期長約16個月，即兩盤共涉779伙，較今年1月份1770伙減少約56%。扣除上月兩盤獲批預售，至上月底共43個項目待批預售中，涉及19486伙，按月微減不足2%。

值得一提，上述兩個獲批預售之項目中，雨後上月已上載樓書及率先開放示範單位予傳媒參觀，發展商最快今日公布首張價單，提供最少67個單位。另方面，美聯首席分析師劉嘉輝指，目前累批預售樓花但尚未發售新盤的單位總數逾13,600伙，當中只有約600個是2021年或以前批出項目，近13,000伙為去年至今新批出項目，佔逾九成半，惟隨着樓市全面復常，發展商亦加緊推售新盤，估計該批項目將優先登場，累批預售但未售單位將有望由高位回落。

上 / 下一篇新聞

TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨
TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨
股權披露變化成焦點 掃貨隱形股東或現真身
股權披露變化成焦點 掃貨隱形股東或現真身
花旗金融前負責人禁重投業界10年
花旗金融前負責人禁重投業界10年
雷添良：理財通參與欠理想 洽擴產品範圍
雷添良：理財通參與欠理想 洽擴產品範圍
中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長
中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長
周大福老臣子陳世昌辭任執董
周大福老臣子陳世昌辭任執董
大行料中央續撐經濟 瑞銀調高GDP預測 恒指微升成交縮 逾5億北水湧中移動
大行料中央續撐經濟 瑞銀調高GDP預測 恒指微升成交縮 逾5億北水湧中移動
稱內地資金轉不走 麥樸思：看來已解決
稱內地資金轉不走 麥樸思：看來已解決
越秀交通：車流量已超疫前
越秀交通：車流量已超疫前
合景料今年樓市勝過去3年
合景料今年樓市勝過去3年
斥47億回購港美元債 新創建擬增發熊貓債
斥47億回購港美元債 新創建擬增發熊貓債
強積金2月蝕4.37% 人均帳戶減9400元
強積金2月蝕4.37% 人均帳戶減9400元
瑞信主要機構股東沽清持股 Harris持貨20年 拒再燒銀紙
瑞信主要機構股東沽清持股 Harris持貨20年 拒再燒銀紙
高盛近6年來首籲買入蘋果 上升空間32%
高盛近6年來首籲買入蘋果 上升空間32%
拼多多旗下Temu挑戰Shein
拼多多旗下Temu挑戰Shein
張兆聰：國企股輪流升 中資金融炒落後
張兆聰：國企股輪流升 中資金融炒落後
劉宇亮：兩會開幕 新能源股受惠
劉宇亮：兩會開幕 新能源股受惠
梁天卓：學童續戴口罩不划算
梁天卓：學童續戴口罩不划算
何民傑：洗衣街地一年貶值八成 商廈估值有壓力
何民傑：洗衣街地一年貶值八成 商廈估值有壓力
薛偉傑：人體臨牀測試早被否決 Neuralink疑誤導
薛偉傑：人體臨牀測試早被否決 Neuralink疑誤導
技術取勝：中國航信或完成調整
技術取勝：中國航信或完成調整
劉思明：估值概念炒風盛 吼藥品分銷股
劉思明：估值概念炒風盛 吼藥品分銷股
周顯：TVB大升 或股權有變
周顯：TVB大升 或股權有變
湯文亮：資金不能出境 基金應先了解
湯文亮：資金不能出境 基金應先了解
瑜一加入新盤戰 1B期最快下周開價 共涉183伙1房336呎起 1C期批預售涉214伙
瑜一加入新盤戰 1B期最快下周開價 共涉183伙1房336呎起 1C期批預售涉214伙
海之戀4房2328萬沽 一年最大成交
海之戀4房2328萬沽 一年最大成交
王兟2.25萬租出晉環兩房 回報不足2厘
王兟2.25萬租出晉環兩房 回報不足2厘
大鴻輝灣仔舖9100萬易手
大鴻輝灣仔舖9100萬易手
1月3178伙私宅落成 一年高
1月3178伙私宅落成 一年高