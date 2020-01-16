瑜一加入新盤戰 1B期最快下周開價 共涉183伙1房336呎起 1C期批預售涉214伙

明報記者 容婌維

華懋集團銷售總經理陳慕蘭透露，瑜一由3期組成，共提供844伙，快將推售的第1B期涉183伙，實用面積由336至1234方呎，涵蓋1房至4房戶型，主打2房戶、佔123伙或約67%，預計關鍵日期為2024年11月。

華懋早於去年8月公布項目命名「瑜一」，並介紹第1A期戶型分佈，第1A及1B期亦於去年10月已獲批預售，惟及後一直未有推盤。華懋去年底時曾指，希望待第1C期獲批預售後才一併推出。被問到為何突然改推第1B期，封海倫否認變陣，並回應指，項目分3期發展，不一定要順序推出，1B期坐向、間隔均較多元化，並較適合現階段推售。

飛揚第2期最快下周開價

另長實（1113）及新地（0016）合作、樓花期約22個月的屯門青山公路飛揚第2期，亦快將登場。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目最快本周上載樓書，短期內開放示範單位，預計下周開價，料首批不少於80伙。

至於明日進行次輪銷售171伙的新地屯門兆康NOVO LAND第2B期，已於昨晚截票。新地代理總經理陳漢麟表示，截至昨午4時暫收逾8000票（部分為早前向隅客，俗稱「復活票」），超額45倍，最快周日（12日）開展第三輪銷售。

凱旋門12年來首錄一手成交

另外，新地九龍站凱旋門錄得約12年來首宗一手成交，以逾3551萬元售出1座66樓B室，實用877方呎，3房戶，實呎4.05萬元；凱旋門早於2005年起入伙，現尚餘2伙餘貨待售。信置（0083）何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS，亦錄本月首宗成交，連車位以8200萬元售出2座7樓B室，實用1868方呎3房戶，實呎4.38萬元。迷你特色戶亦具承接，英皇（0163）港島半山捌號錄今年首宗一手成交，以581萬元售出3樓D室，實用181方呎連118方呎平台，實呎3.2萬元。

雖然市况明顯轉旺，惟個別買家卻撻訂，華懋薄扶林碧麗軒去年中以1.02億元，售出的低座地下及1樓單位01室（連車位），成交紀錄冊顯示交易已終止，料買家撻大訂，遭沒收10%訂金涉約1020萬元。