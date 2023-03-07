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2023年3月7日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨
股權披露變化成焦點 掃貨隱形股東或現真身
花旗金融前負責人禁重投業界10年
雷添良：理財通參與欠理想 洽擴產品範圍
中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長
周大福老臣子陳世昌辭任執董
大行料中央續撐經濟 瑞銀調高GDP預測 恒指微升成交縮 逾5億北水湧中移動
稱內地資金轉不走 麥樸思：看來已解決
越秀交通：車流量已超疫前
合景料今年樓市勝過去3年
斥47億回購港美元債 新創建擬增發熊貓債
強積金2月蝕4.37% 人均帳戶減9400元
瑞信主要機構股東沽清持股 Harris持貨20年 拒再燒銀紙
高盛近6年來首籲買入蘋果 上升空間32%
拼多多旗下Temu挑戰Shein
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梁天卓：學童續戴口罩不划算
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薛偉傑：人體臨牀測試早被否決 Neuralink疑誤導
技術取勝：中國航信或完成調整
劉思明：估值概念炒風盛 吼藥品分銷股
周顯：TVB大升 或股權有變
湯文亮：資金不能出境 基金應先了解
瑜一加入新盤戰 1B期最快下周開價 共涉183伙1房336呎起 1C期批預售涉214伙
上月私樓樓花 一年來首現零新申請
海之戀4房2328萬沽 一年最大成交
王兟2.25萬租出晉環兩房 回報不足2厘
大鴻輝灣仔舖9100萬易手
1月3178伙私宅落成 一年高
劉思明：估值概念炒風盛 吼藥品分銷股
【明報專訊】港股昨天整體表現牛皮，但國企估值重塑概念持續火熱，電力能源甚至紅籌股也受到追捧，但要慎防炒風過盛，走勢愈趨波動。藥品分銷股逆市表現穩步，仍值得留意。
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