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梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：學童續戴口罩不划算

【明報專訊】差不多3年後，香港政府終於取消本地的口罩令。然而，口罩令取消是一回事，市民是否戴口罩又是另一回事。

家長是否仍然要求子女在學校戴口罩？上星期有網友告之，「目測細路唔戴口罩比例極之小」，另一網友亦說「行過見到佢哋運動堂，都有兩三個keep住戴」，可見不少家長在經歷過3年浩劫後仍然心有餘悸。

小孩確診後死亡率低

情感上理解，父母擔心子女染病是人之常情，理性的分析又如何呢？我的答案是：除非學童有特殊情况，否則學童戴口罩的成本效益並不划算。

先說效益。戴口罩最直接的效益是避免感染病毒。是的，過去3年來不少證據都顯示戴口罩在一定程度上可以降低感染率，不過，同一時間差不多所有的研究都指出，0至19歲的小朋友在確診後的死亡率只有約0.001%，是所有年齡組別中最低的。換言之，要求學童戴口罩本身的效益並不高。

研究指戴口罩影響認知能力

成本呢？在運動堂上戴口罩當然影響學習（甚至有危險）。除此之外，有研究就發現戴口罩令人的認知能力（包括情感、性別、年齡等）都大受影響：

The results revealed that masks hindered the perception of virtually all tested facial dimensions ( i.e., emotion, gender, age, and identity), interfering with normal speed and accuracy of categorization.

雖然該研究的對象不是中小學的學童，但是可以想像口罩對仍然在學習階段的小朋友影響只會更大。當然，這還未計口罩對學童在其他學習方面的影響。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

facebook.com/economics3.0

中大亞太研究所經濟研究中心成員

[梁天卓 經濟學爸]

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