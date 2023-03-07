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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：兩會開幕 新能源股受惠

【明報專訊】第十四屆全國人民代表大會第一次會議3月5日在北京開幕，今年發展主要預期目標是國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右。

今年是政府換屆之年，而此次政府工作報告的大部分篇幅正是對過去一年和過去五年工作的回顧，對於今年政府工作的敘述以「建議」的形式出現，着墨較少，以給新一屆政府保留政策空間。

根據大會議程，接下來的觀察位為3月9日下午將審議關於國務院機構改革方案的決定草案，具體內容值得關注。另外，3月13日上午人大會議閉幕後，慣例新一屆國務院總理將要會見中外記者並回答記者問題。

據統計，近10年上證指數在兩會前一個月的平均漲幅為2.26%，在兩會後一個月期間平均漲幅為2.47%，在兩會後三個月期間平均漲幅為5.09%。

發展數字經濟成焦點

焦點方面，報告表示大力發展數字經濟，提升常態化監管水平 支持平台經濟發展數字經濟可能作為「綠燈 」方向未來鼓勵平台經濟在相關領域加大投資力度。支持平台經濟發展，加快企業數字化轉型，有利一眾大型科技股。

另外報告中亦提及到節能降碳細化至重點領域，穩步推進節能降碳。統籌能源安全穩定供應和綠色低碳發展 科學有序推進碳達峰碳中和，可留意儲能、風能、太陽能等新能源板塊。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]

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