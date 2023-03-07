經濟

強積金2月蝕4.37% 人均帳戶減9400元

【明報專訊】強積金研究機構積金評論公布，強積金在2月錄得4.37%虧損，估算金額相當於490億元，主要受香港及中國內地股市下跌帶動，不過相對今年1月強積金錄得歷來最強勁1月份表現，年初至今的回報率仍為正數的1.49%。計入2月份供款後，積金評論估算469萬強積金名成員，在2月的平均帳戶結餘下跌約3.92%，即減少約9400元，至約22.94萬元。

年初至今回報率仍賺1.49%

上月以歐股基金指數表現最佳，賺0.59%，保守基金賺0.23%，不過較多港人投資的香港與內地股票基金指數則跌9.24%，亞股基金指數亦跌6.5%，美股基金指數則跌2.52%。總結首兩個月歐股基金賺9.46%居首，香港與內地股票基金賺0.59%，美股基金賺4.14%。積金評論主席叢川普認為上月創下有記錄以來最強勁的1月表現後，對在2月對銷部分回報不感到意外，強積金成員應繼續謹慎行事。他指事件反映預測短期回報是很困難，低收費的預設投資策略基金是具有成本效益的現成多元化基金選擇，對大多數強積金成員來說是一個值得考慮的明智長線投資選擇。

此外，強積金顧問GUM昨日亦公布，2月強積金基金指數中止3個月連升。強積金綜合指數報221點，2月下跌4.4%，每人平均蝕10,782元，不過年初至今計算則仍升1.4%，人均賺3008元。2月三大資產類別指數皆下跌，股票基金指數下跌6.5%，混合資產基金指數下跌3.9%，固定收益基金指數則下跌0.6%。

上 / 下一篇新聞

TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨
TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨
股權披露變化成焦點 掃貨隱形股東或現真身
股權披露變化成焦點 掃貨隱形股東或現真身
花旗金融前負責人禁重投業界10年
花旗金融前負責人禁重投業界10年
雷添良：理財通參與欠理想 洽擴產品範圍
雷添良：理財通參與欠理想 洽擴產品範圍
中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長
中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長
周大福老臣子陳世昌辭任執董
周大福老臣子陳世昌辭任執董
大行料中央續撐經濟 瑞銀調高GDP預測 恒指微升成交縮 逾5億北水湧中移動
大行料中央續撐經濟 瑞銀調高GDP預測 恒指微升成交縮 逾5億北水湧中移動
稱內地資金轉不走 麥樸思：看來已解決
稱內地資金轉不走 麥樸思：看來已解決
越秀交通：車流量已超疫前
越秀交通：車流量已超疫前
合景料今年樓市勝過去3年
合景料今年樓市勝過去3年
斥47億回購港美元債 新創建擬增發熊貓債
斥47億回購港美元債 新創建擬增發熊貓債
瑞信主要機構股東沽清持股 Harris持貨20年 拒再燒銀紙
瑞信主要機構股東沽清持股 Harris持貨20年 拒再燒銀紙
高盛近6年來首籲買入蘋果 上升空間32%
高盛近6年來首籲買入蘋果 上升空間32%
拼多多旗下Temu挑戰Shein
拼多多旗下Temu挑戰Shein
張兆聰：國企股輪流升 中資金融炒落後
張兆聰：國企股輪流升 中資金融炒落後
劉宇亮：兩會開幕 新能源股受惠
劉宇亮：兩會開幕 新能源股受惠
梁天卓：學童續戴口罩不划算
梁天卓：學童續戴口罩不划算
何民傑：洗衣街地一年貶值八成 商廈估值有壓力
何民傑：洗衣街地一年貶值八成 商廈估值有壓力
薛偉傑：人體臨牀測試早被否決 Neuralink疑誤導
薛偉傑：人體臨牀測試早被否決 Neuralink疑誤導
技術取勝：中國航信或完成調整
技術取勝：中國航信或完成調整
劉思明：估值概念炒風盛 吼藥品分銷股
劉思明：估值概念炒風盛 吼藥品分銷股
周顯：TVB大升 或股權有變
周顯：TVB大升 或股權有變
湯文亮：資金不能出境 基金應先了解
湯文亮：資金不能出境 基金應先了解
瑜一加入新盤戰 1B期最快下周開價 共涉183伙1房336呎起 1C期批預售涉214伙
瑜一加入新盤戰 1B期最快下周開價 共涉183伙1房336呎起 1C期批預售涉214伙
上月私樓樓花 一年來首現零新申請
上月私樓樓花 一年來首現零新申請
海之戀4房2328萬沽 一年最大成交
海之戀4房2328萬沽 一年最大成交
王兟2.25萬租出晉環兩房 回報不足2厘
王兟2.25萬租出晉環兩房 回報不足2厘
大鴻輝灣仔舖9100萬易手
大鴻輝灣仔舖9100萬易手
1月3178伙私宅落成 一年高
1月3178伙私宅落成 一年高