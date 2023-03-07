經濟

斥47億回購港美元債 新創建擬增發熊貓債

【明報專訊】在美國加息環境下，全球利率呈上行趨勢，新創建（0659）首席財務總監林戰透露，在過去1年，集團斥資逾6億美元（46.8億港元）回購港元、美元債，並計劃增加以人民幣發債，以減少利息成本。隨香港及內地通關復常，行政總裁馬紹祥稱各項業務有見改善，在公路及物流業務上將會把握時機進行收購及擴建，目前手上現金流充裕。

明報記者 鄺海盈

公路及物流業務續收購擴建

截至去年底，集團的債務總額為233.79億元，林戰指當中約70%為港元債、20%為美元債及10%為人民幣債。由於美元及港元利率在加息周期中抽升，發行的美元及港元定息債券在二級市場中的價格下跌，於過去1年集團以低於債券的面值價格，贖回部分優先票據及永續資本證券。同時，集團計劃增發「熊貓債券」，即以人民幣計值，並以較低的息率發債，料至6月底在債券比例中可增至四五成。他補充，內地於最近兩三年不斷減息，息率為歷史中低位，加上集團在內地有不少業務，希望可增加人民幣資產及對冲。

隨着疫情緩和，集團旗下業務亦有所回暖。首席營運總監何智恒稱，今年首兩個月其公路的車流量整體趨向樂觀，並料會有持續增長，逐步回到疫前水平。在公路及物流方面，集團擬收購更多項目，並會以其回報率、現金流等作收購原則，公路及物流回報率分別需為高單位數及雙位數以上。公路收購將集中於內地中、西部增速較高的地方，物流則在成都、武漢等本身已有布局地區擴展，亦擬在大灣區發展。

旗下富通保險 冀3至4個月後見增長

旗下富通保險方面，馬紹祥指通關後收到的內地客查詢量上升，惟保單仍需時回到疫前水平，冀望於3至4個月後可見增長，並料於明年重越疫前水平，疫前內地客生意佔30%。至於富通會否分拆上市，他回應指仍需時間「做大做強」。集團有計劃於內地成為保險公司，並以大灣區為落腳點，惟在申領牌照、人手等方面仍在積極準備當中。在去年股債同跌下，富通保險投資組合的整體投資回報率仍錄得正回報3.4%，但較前一年5.3%下跌。

上 / 下一篇新聞

TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨
TVB熱炒 成交4000萬股破上市紀錄 每宗平均不足2萬元 分析料不少散戶沽蟹貨
股權披露變化成焦點 掃貨隱形股東或現真身
股權披露變化成焦點 掃貨隱形股東或現真身
花旗金融前負責人禁重投業界10年
花旗金融前負責人禁重投業界10年
雷添良：理財通參與欠理想 洽擴產品範圍
雷添良：理財通參與欠理想 洽擴產品範圍
中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長
中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長
周大福老臣子陳世昌辭任執董
周大福老臣子陳世昌辭任執董
大行料中央續撐經濟 瑞銀調高GDP預測 恒指微升成交縮 逾5億北水湧中移動
大行料中央續撐經濟 瑞銀調高GDP預測 恒指微升成交縮 逾5億北水湧中移動
稱內地資金轉不走 麥樸思：看來已解決
稱內地資金轉不走 麥樸思：看來已解決
越秀交通：車流量已超疫前
越秀交通：車流量已超疫前
合景料今年樓市勝過去3年
合景料今年樓市勝過去3年
強積金2月蝕4.37% 人均帳戶減9400元
強積金2月蝕4.37% 人均帳戶減9400元
瑞信主要機構股東沽清持股 Harris持貨20年 拒再燒銀紙
瑞信主要機構股東沽清持股 Harris持貨20年 拒再燒銀紙
高盛近6年來首籲買入蘋果 上升空間32%
高盛近6年來首籲買入蘋果 上升空間32%
拼多多旗下Temu挑戰Shein
拼多多旗下Temu挑戰Shein
張兆聰：國企股輪流升 中資金融炒落後
張兆聰：國企股輪流升 中資金融炒落後
劉宇亮：兩會開幕 新能源股受惠
劉宇亮：兩會開幕 新能源股受惠
梁天卓：學童續戴口罩不划算
梁天卓：學童續戴口罩不划算
何民傑：洗衣街地一年貶值八成 商廈估值有壓力
何民傑：洗衣街地一年貶值八成 商廈估值有壓力
薛偉傑：人體臨牀測試早被否決 Neuralink疑誤導
薛偉傑：人體臨牀測試早被否決 Neuralink疑誤導
技術取勝：中國航信或完成調整
技術取勝：中國航信或完成調整
劉思明：估值概念炒風盛 吼藥品分銷股
劉思明：估值概念炒風盛 吼藥品分銷股
周顯：TVB大升 或股權有變
周顯：TVB大升 或股權有變
湯文亮：資金不能出境 基金應先了解
湯文亮：資金不能出境 基金應先了解
瑜一加入新盤戰 1B期最快下周開價 共涉183伙1房336呎起 1C期批預售涉214伙
瑜一加入新盤戰 1B期最快下周開價 共涉183伙1房336呎起 1C期批預售涉214伙
上月私樓樓花 一年來首現零新申請
上月私樓樓花 一年來首現零新申請
海之戀4房2328萬沽 一年最大成交
海之戀4房2328萬沽 一年最大成交
王兟2.25萬租出晉環兩房 回報不足2厘
王兟2.25萬租出晉環兩房 回報不足2厘
大鴻輝灣仔舖9100萬易手
大鴻輝灣仔舖9100萬易手
1月3178伙私宅落成 一年高
1月3178伙私宅落成 一年高