越秀交通：車流量已超疫前

去年純利大跌近七成至4.53億

去年核心業務路費收入按年跌12.5％至31.93億元，其他路費營運收入按年跌54.5％至548萬元。副總經理潘勇強表示，期內受累疫情衝擊、宏觀經濟增速放緩、路網分流以及去年第四季度收費公路貨車通行費減免10%的政策影響。

談及今年投資及併購項目，何柏青表示，母公司越秀集團正積極展開不同新項目，包括去年收購的山東秦濱及河南平臨高速公路項目，待培育成熟，日後有機會注入上市公司。至於去年投資的廣州北二環高速改擴建項目，何柏青表示，項目將於下半年正式動工，預料2028年完工，期間不會對集團對現有營運項目收入產生大影響。截至去年底止，全年資產負債比率按年升1.4個百分點至60.8%，今年全年資本開支為28億元，當中24億元為廣州北二環改擴建項目。