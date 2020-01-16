大行料中央續撐經濟 瑞銀調高GDP預測 恒指微升成交縮 逾5億北水湧中移動

明報記者 歐陽偉昉

今年內地主要用於基建投資的地方政府專項債券配額按年增1500億元（人民幣，下同）至3.8萬億元，預算赤字佔GDP比率較去年略增0.2個百分點至3%，政策力度較匯豐預期4萬億元和3.2%略為溫和。劉晶稱今年內地政策以穩增長為重點，預期政府會較去年出台更多政策，着眼推動消費復蘇、產業升級、吸引外商直接投資，以及緩解住房和地方政府債務的金融風險等。

匯豐指人行續向內房提供信貸

貨幣政策方面，匯豐預期會保持寬鬆。由於內地通脹壓力仍然溫和，央行有空間繼續提供支持，預計會增加流動性和針對性的信貸支持，預期上半年將調低存款準備金率0.5個百分點，以及推出再融資配額。 此外，報告沒有提及宏觀槓桿率，或預示人行會繼續靈活地向包括房地產的實體經濟，提供信貸以穩定行業，預計今年社融規模增速可保持在雙位數。

瑞銀：超額儲蓄或在今明兩年逐步釋放

瑞銀則將中國今年經濟增長預期，由4.9%上調至5.4%。該行指今年經濟增長目標和宏觀政策基調符合該行預期，不過考慮政府換屆，今年在工作報告僅簡單闡述工作重點，而在新一屆政府上場後，或出台更多具體政策，另外政策性銀行有擴大基建投資的空間，地方政府也或推出擴大消費的具體措施。該行同時將2024年增長預測由4.8%上修至5.2%，預期經濟復蘇將持續至明年，隨着經濟復蘇逐步提振消費者信心，超額儲蓄可能在今明兩年逐步釋放。

雖然內地未如早前市傳進取地將今年經濟目標定為6%，不過市場觀望及後是否有更強支持經濟具體政策，港股反應平靜，恒指早段隨A股下跌，最多跌近160點至20,410點，及後回升至20,600點附近波動，收市上升0.17%報20,603點，全日波幅只有292點，主板成交縮至1091億元。

截至昨晚11時，恒指夜期報20696點，高水93點。另港股通昨淨流入17.7億元，主要流入高息股中國移動（0941），昨有5.05億元淨買入，上升3.23%收報64元，續創2019年4月以來新高。