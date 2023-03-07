經濟

周大福老臣子陳世昌辭任執董

【明報專訊】周大福珠寶（1929）公布，服務近38年、現年約60歲的老臣子、執行董事兼董事總經理（中國內地）陳世昌因私人性質的個人原因向公司表示有意退任，以便將更多時間用於其個人事務，並已提出請辭公司執行董事及董事總經理（中國內地），自2023年3月31日起生效。周大福指出，已與陳世昌一起制定詳細計劃，以確保將其目前的角色和職責無縫移交給現年約66歲、公司執董兼董事總經理（企業及港澳與海外事務）黃紹基。

內地業務交予黃紹基負責

近年周大福內地業務一直擴張，收益及貢獻更超越香港業務，而「紅褲子」出身的陳世昌則一直負責領導周大福內地業務拓展。2021年周大福轉行「雙MD（董事總經理」制時，他便獲擢升為公司董事總經理（中國內地），與黃紹基分管內地及本港及海外業務。

今次陳世昌辭任後，內地業務將重新交予黃紹基管轄。值得留意的是，近月周大福亦持續出現人事變動，包括在2月28日委任了黃燕琼（Annie Wong）為首席營運官（COO），並於3月正式上任。黃燕琼於2022年8月加入周大福，擔任企業顧問一職，此前她曾於數家知名零售企業擔任資深管理職位，包括連卡佛載思集團及PVH亞太區分部等。

近月周大福頻現人事變動

周大福又於去年11月21日委任曾任潘多拉首飾的亞太區人力資源副總裁、Burberry亞太區人力資源運營總監 （領導組織設計和卓越運營項目）的呂燕明（Theresa Lui），為首席人力資源官。

相關字詞﹕呂燕明 首席人力資源官 黃燕琼 黃紹基 老臣子 陳世昌 周大福

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