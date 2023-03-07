中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長

【明報專訊】內房2月銷售回暖，有國企背景的內房股銷售更錄倍數增長，當中藍籌內房中海外（0688）公布，2023年2月的合約銷售額為274.24億元（人民幣，下同），按年升1.53倍；2023年首兩個月的累計合約銷售額為406.11億元，按年升58.5%。截至2月底中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約230.90億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。中海外在2月份亦無新增土儲。
中海外宏洋銷售升1.4倍
中海外宏洋（0081）在2023年2月份合約銷售額達52.61億元，按年升1.36倍。2023年首兩個月累計合約銷售額78.48億元，按年上升34%；截至2月底的累計認購未簽約額15.44億元。中海外宏洋於2月無新增土儲。
越秀地產（0123）公布，2023年2月份合約銷售額為137.12億元人民幣，按年升3.86倍；2023年首兩個月累計合約銷售額為225.96億元，按年升1.87倍。集團在2月份通過公開掛牌方式取得兩幅北京市地塊100%的實際權益。同為國企內房的保利置業（0119）2月合同銷售金額82億元，大增4.86倍，今年首兩個月銷售金額約131億元，按年亦增2.43倍。
至於民企銷售仍未見大幅改善，當中融信中國（3301）公布，2023年2月份的合約銷售額13.34億元，按年跌近84%；2023年首兩個月的合約銷售額23.28億元，按年跌84.3%。
融創2月銷售額跌51%
仍然停牌的融創中國（1918）2月實現合同銷售金額約223.6億元，按年亦跌51%。雅居樂（3383）的跌幅則較小，2月的預售金額合計67.2億元，按年跌9%。