中海外越秀保利2月銷售錄倍數增長

中海外宏洋銷售升1.4倍

中海外宏洋（0081）在2023年2月份合約銷售額達52.61億元，按年升1.36倍。2023年首兩個月累計合約銷售額78.48億元，按年上升34%；截至2月底的累計認購未簽約額15.44億元。中海外宏洋於2月無新增土儲。

越秀地產（0123）公布，2023年2月份合約銷售額為137.12億元人民幣，按年升3.86倍；2023年首兩個月累計合約銷售額為225.96億元，按年升1.87倍。集團在2月份通過公開掛牌方式取得兩幅北京市地塊100%的實際權益。同為國企內房的保利置業（0119）2月合同銷售金額82億元，大增4.86倍，今年首兩個月銷售金額約131億元，按年亦增2.43倍。

至於民企銷售仍未見大幅改善，當中融信中國（3301）公布，2023年2月份的合約銷售額13.34億元，按年跌近84%；2023年首兩個月的合約銷售額23.28億元，按年跌84.3%。

融創2月銷售額跌51%

仍然停牌的融創中國（1918）2月實現合同銷售金額約223.6億元，按年亦跌51%。雅居樂（3383）的跌幅則較小，2月的預售金額合計67.2億元，按年跌9%。