經濟

雷添良：理財通參與欠理想 洽擴產品範圍

【明報專訊】全國人大代表、證監會主席雷添良昨天出席人大會議時提到，跨境理財通試點推出一年多以來，疫情限制出入境、投資產品範圍有限，以及北向投資者須親身前往內地開通投資帳戶等原因，理財通參與度未及理想。雷添良透露，兩地證監機構正就在風險可控前提下，適當擴大合資格投資產品範圍、允許符合要求的證券公司作為代銷機構參與理財通等進行磋商，並已取得積極進展。他又建議，兩地監管機構會研究可行的監管安排並盡快落地實施，允許證券公司和從業人員提供跨境投資顧問服務。

研允券商從業員跨境提供服務

此外，雷添良提出目前內地和香港已經在《內地與港澳關於建立更緊密經貿關系的安排（CEPA）》框架下，建立了資格對照的基礎，內地及香港專業人員在申請對方證券期貨從業資格的相關程度得以簡化，希望在此基礎上，推出證券及期貨業務牌照和從業資格的互認。

雷添良指出，香港現有的監管框架設有短期牌照制度，允許符合條件的機構及人員在特定時間內在香港進行受規管活動。建議內地監管部門可借鑑相關制度，探討便利香港機構及人員在內地執業的政策，例如以大灣區作為試點或者在限定服務範圍內，允許香港證監會持牌機構及人士以短期牌照的形式，在內地從事證券或期貨業務。同時，允許香港持牌代表掛靠內地證券公司或期貨公司，短期在內地為內地投資者提供服務。

雷軍：小米汽車料明年上半年量產

另外，據內媒報道，小米（1810）創辦人、董事長兼首席執行官雷軍作為全國人大代表於北京團全體會上表示，小米造車在各領導的高度關心和高度支持下，進展超預期，最近已順利完成冬季測試，並預計明年上半年實現量產。雷軍直言，自己有一半時間花在汽車業務上，而去年小米在汽車等新業務投入超過30億元人民幣，汽車研發團隊超2300人。

此外，雷軍在全國兩會提交的三份建議案中，有兩份與汽車產業相關，仿生機器人產業也首次被寫入建議之中。據內媒稱，雷軍建議，扶植科創產業鏈，攻關仿生人形機器人核心技術，同時呼籲在新能源汽車行業爆發式增長的今天，構建完善汽車行業數據安全管理體系，大力弘揚和發展汽車文化，提升汽車工業軟實力。

相關字詞﹕金山軟件 小米造車 新能源汽車 仿生人形機器人 小米 雷軍

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