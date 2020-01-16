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SILVERSANDS山海一色

【明報專訊】昔日郊遊勝地馬鞍山烏溪沙，現時已有鐵路直達，並為屯馬線總站。自然風光優美的烏溪沙，近年亦成為中低密度新晉住宅區，其中信置（0083）發展的SILVERSANDS，位於耀沙路8號，已屆現樓，臨近海星灣的山水美景自是屋苑賣點，加上獨特的地理位置，令海景大單位均朝向東南，對比馬鞍山同區屋苑多數海景戶均向西北，景觀優勢更突出。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

SILVERSANDS於2021年1月首度以樓花形式開售，項目由4座住宅大廈組成，採中低密度設計，總共提供160伙，單位實用面積介乎266至1654方呎不等，項目尚餘約35伙待售。

值得留意是，屋苑面積最細、最大單位均屬連平台或天台特色戶，而標準單位實用面積304至1249方呎，入場版單位屬1房、2房戶，主要位處第5A和5B座；3房、4房單位主要分佈於第1至3座。由於面向海星灣，所以海景大單位主要向東南，料可避免同區海景戶普遍的西斜問題，中高層單位預料可遠眺吐露港、赤門海峽，以及馬鞍山一帶海岸的山巒美景。

海景單位向東南

今次介紹的第2座3樓A室現樓示範單位，實用面積1111方呎，屬3房1套連工人套房間隔；特別的是，同座其他標準樓層的相同面積A單位，屬4房間隔。配合室外的郊外景觀，裝修設計主要採用大自然色系，洋溢法式典雅風格，樓層高度約3.4米（逾11呎高），空間感寬敞。

客飯廳面積估計約310方呎，裝有近乎落地的大型玻璃窗，可將室外美景盡量引入室內；雖然樓層不高，但因對出並無樹木及建築物遮擋，視野遼闊；飯廳位置擺放六人雲石餐桌，上方配以玻璃吊燈，營造歐式復古美感。

會所設計洋溢法式典雅風格

廚房屬傳統梗廚內連工作間，採雙邊櫥櫃設計，家電配套齊全，並以德國品牌Gaggenau和西門子為主。

至於主人套房連浴室面積約180方呎，活動空間充裕，大牀可三邊上落牀，同時有足夠空間劃出小型工作間，擺放書枱及小型家具；主人套房與大廳同樣向東南，可觀賞海星灣景色。另兩間房間設計成小主人睡房，享內園景，同樣採用青綠色布藝裝飾物料，配襯木質家俬，帶出自然氣息。

住客會所方面，主要設施包括無邊際式設計的戶外泳池、健身室及宴會廳等，發展商並參考法國郊外的大宅，以天然石材或木材，襯托屋苑附近的自然環境，令屋苑倍添豪宅氛圍。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

mpfinance.com

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