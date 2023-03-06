廖偉強：機械化難取代人性化代理

對樓市一針見血的就是下調首置物業印花稅稅率，除引發入市動力外，也能啟動換樓鏈，是為通關而轉旺的樓市再打下一劑強心針；綜觀近期樓市亦價量齊升，復蘇勢頭頗為明顯。

至於引入公司遷冊機制及資本投資者入境計劃料可進一步吸引外國公司及富豪重返香港市場，可強化香港在國際市場上的競爭力。筆者認為今次的財政預算案，確實有助香港加快走上全面復常之路。

另一方面，近期微軟推出人工智能聊天機械人ChatGPT炙手可熱，功能及可塑性十分強大，確實會對很多行業帶來顛覆變革，而會否對地產代理這個行業構成威脅？但筆者認同ChatGPT對行業大數據有很大幫助。

至於地產代理角色會否被ChatGPT取代？筆者認為並不容易，因業主與買家利益是對立，買賣交易之中必須要有經紀從中斡旋調停，作為買賣雙方之間的橋樑，減低雙方的衝突，達至成功交易。

在新盤市場方面，經紀角色更易發揮，因在買賣過程中有些內容並不方便直接透露，經紀便可發揮從中理順的角色。古代有牙人，今天有經紀，相信經紀在各行各業仍有其重要的斡旋作用，這麼人性化的技巧，絕不是只靠理性分析的機械人可取代得了！

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]