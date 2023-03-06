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經濟
2023年3月6日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
海防道口罩店擬撤 叫租45萬招長客 貴短約兩倍 比高峰期仍差逾六成
上月商用物業登記273宗 創半年高位
今年新盤成交破2000宗
新盤搶客 美孚3房688萬沽低市價5%
黃王慈明籲擴投資移民認可基金 爭取跨境理財通擴容 准提供投資建議
特專科技公司上市 籲增獨立非執董把關
內地GDP目標保守 港股短線動力料減
友邦周五放榜 聚焦香港內地業務展望
中信銀行擬AH股供股籌400億人幣
安聯V.Maisonneuve：地緣政治緊張 中資股低吸勝高追
儲局恐再加息1厘 看淡美股
宜搜攻閱讀App 收入增長慢 註冊用戶達4400萬 須努力節流
曾做手機搜尋巨頭 與百度Google齊名
法例未覆蓋 虛擬資產承傳有難度 律師料須花數年才有相應政策
承繼虛擬資產 或須洽存管商
渣打冀新客簽帳升雙位數 1月財富管理收入按月增逾倍
領展供股權周四起交易 小股東沽貨恐不夠交易費
實驗室服務商艾迪康再三申上市
AI眼鏡 +義工 便利視障人士生活
視障用戶：真人導航效果較佳
李澄幸：買優質樓毋懼接火棒
環球經濟數據
金子：互聯互通擴容 港交所購 24101
張兆聰：國策力挺 華虹半導體博展升浪
張兆聰：中國車業競爭大 歐美車股更值博
伍禮賢：名創優品海外業務報喜 靜待內地復蘇
王良享：AI覆蓋面廣泛 概念股勿揀錯
溫傑：潤啤力谷高端產品 可望價量齊升
謝偉銓：政府宜調整按揭措施 助港人上車
兌換外幣 銀行電匯抵過找換店
沈永年：港車北上 宜買內地「全包」車險
林嘉文：中國復蘇利好商品貨幣 澳元可吸
許健生：當AI遇上雲……
駿利亨德森投資：全球股息破紀錄 港錄雙位數增長
陸振球：Richcession恐現 買民生股穩陣
陸振球：領展之失 VS 新地之得
林少陽：資產價格升幅勢落後通脹
技術取勝：中移突破下降軌
李聲揚：為何不讓股東自決分拆匯控？
蔡金強：消費新勢力：名創優品
艾雲豪：獨角獸多遭過分追捧
李順威：中國復常 不等於石油需求急彈
劉思明：中字頭已熱身準備起動
何啟聰：科技股回穩 騰訊購13682
瑞銀亞洲：資金多睇升 恒指牛54700
摩根大通亞洲：守橫行區底 道指牛49613
周顯：與淘寶合作 不足令TVB升五成
張佩儀：北水加速流入 港股有望延續升勢
王弼：美股反彈 套現機會再現
曾淵滄：港美股調整只因食糊 非憂加息
湯文亮：內地網紅負面報道害了自己人
陳永傑：港樓觸底 明顯反彈
廖偉強：機械化難取代人性化代理
布少明：利好消息多 樓市大反攻
馬泰陽：無懼加息 樓市見起色
SILVERSANDS山海一色
東環上月成交倍增 均呎重越1.4萬
歐股MPF基金上月跑出可留意
技術取勝：中移突破下降軌
【明報專訊】同仁堂國藥處上升通道（圖）
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