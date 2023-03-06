許健生：當AI遇上雲……

XaaS是一個統稱，指的是將任何東西作為服務交付。它包括供應商通過網絡（通常是互聯網）作為服務向用戶提供的許多產品、工具和技術，作為在向企業提供它們的替代方案。

XaaS是按用戶使用量pay-as-you-go 「即用即付」雲計算定價模型的收費服務產品。XaaS產品可以通過託管服務提供商，按企業或個人用戶即時實際的需求，提供可增可减的IT服務。目前主要的服務提供商分別有Google Cloud 、 Microsoft Azure、亞馬遜（美：AMZN）的AWS 、IBM Cloud等。而根據研究機構Canalys 2021報告中，中國在雲計算的市場佔比分別為阿里雲（38%）、華為雲（17%）、騰訊雲（17%）及百度智雲能雲（9%）為主要服務供應商。

隨着前沿技術不斷地發展以及雲計算服務的普及，各種「即服務」as a Service如雨後春筍一般紛紛出現在了市場之中，好像上星期提到數碼港的初創公司發展NFTaaS，而這些「即服務」其中便有AI即服務（AIaaS），那麼這個AI即服務又是什麼樣子的？

為了在不斷的競爭中保持優勢與領先地位，愈發多的企業正在尋求那些可以將AI集成到自身應有的產品。這之中，可能一種簡單又流行的方式便是去使用那些基於雲的AI產品與服務。根據IDC的研究資料，截至2021年，全球企業對認知和AI系統的支出將保持50.1%的年複合增長率，這說明企業對這些技術的總支出，將從2017年的120億美元增加到2021年的576億美元。

雖然ChatGPT還未有向中國及香港等地區提供直接服務，但企業可透過使用Microsoft Azure的商業雲端服務來使用ChatGPT的AIaaS。服務整合商KBQuest便用了Azure OpenAI GPT-3.5為核心技術，為企業開發了處理投訴管理方案。企業收到客戶的投訴後，系統自動摘要重點和識別關鍵字。同時，GPT-3.5可以接受包括網上表格、電郵甚至將電話錄音等不同方式的投訴渠道，自動轉換成文字，然後在十幾秒內將投訴內容撰寫成幾句總結，方便員工跟進。系統不單止可以迅速回覆，紓緩投訴人的不滿，有效維護企業與客戶的關係。更能把不同的口訊訊息加以進行數據分析，深入瞭解企業被投訴的核心並加以改善，提升企業整體服務效能。

不同平台各有千秋

monoAI是日本的一個虛擬空間平台，由於需要部署在雲端去實時渲染視頻來獲得沉浸式體驗，算力的彈性和視頻處理的實時性要求非常高，成本也是難優化。

騰訊雲針對客戶訴求，提供了雲遊戲GS解決方案雲遊戲，通過接入雲遊戲產品，可以將原生App（windows、Android）在雲環境中進行渲染，並將運行畫面通過視頻流的方式在本地web端或輕量級Ａpp中進行展示，大大降低使用門檻，提高使用率和內容傳達效率。

因此可以很好支持monoAI所運營服務App雲化，即開即用的需求，大大降低內容瀏覽門檻，提高成交率和內容傳達效率。相比於其他友商，騰訊雲有更靈活的定價模式，更柔軟的定制化產品，很好的對應客戶的需求。

通過與騰訊雲合作，導入雲遊戲GS解决方案，使虛擬空間平台XR Cloud進行App雲化，一般用戶可以方便快速訪問，提高用戶體驗。

而國內的興業銀行亦在上周宣布成為百度（9888）「文心一言」首批生態合作伙伴，是「文心一言」落地的首家全國性股份制銀行。據興業銀行表示，將以金融科技研究院為載體，優先內測試用「文心一言」，在智慧網點、智能服務、智能風控、智能運營、智能營銷、智能投研等金融場景開展人工智能大模型技術應，為用戶提供全場景人工智能解決方案及服務，打造「AI無處不在」的智慧興業銀行的服務。

可能筆者最近分享了較多有關人工智能的資訊，身邊不少朋友也向筆者瞭解香港如何能使用ChatGPT等服務。其實在網上也很多視頻教材可以參考，但可能在香港使用ChatGPT暫時仍然較為複雜。筆者可介紹兩個比較簡單的方案供讀者們參考。

勿盡信AI所有答案

由Quora開發的手機應用程式POE，內裏包含Sage、Claude、ChatGPT及Dragonfly的幾個不同的人工智能系統，大家可以視為「入門版」來使用，目前只提供iOS 版本。而用網上版或用Android的朋友可以考慮試用You.com的AI Search服務，You.com的人工智能系統是採用Google及ChatGPT作為基礎的人工智能系統。

人工智能看似十分厲害，但筆者也要提醒讀者們不可以盡信人工智能產出的所有答案。好像大家可以嘗試向人工智能系統問2023是什麼生肖？大部份都會答錯。為什麼會這樣，筆者也在研究中。但反過來如果你再問如2022年是虎年，那2023年是什麼年？他們就會說對不起之前答錯，並會提供一個正確的答案，是否很有趣呢。

香港電腦商會主席及元宇宙產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]