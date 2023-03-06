林嘉文：中國復蘇利好商品貨幣 澳元可吸

上周表現較好的是商品貨幣，近期歐美經濟數據有驚喜，而中國PMI亦重回擴張水平，反映經濟有望進一步重拾動力，或會刺激對商品的需求，一眾商品貨幣如澳元、紐元及加元，表現亦因而較歐洲貨幣如歐元及英鎊為好。短線的走勢固然重要，但更重要的是現時是否有外幣值得吸納。

筆者相信由於市場正重新評估美聯儲的加息路徑，因此澳元兌美元最近的下跌主要是受到過去1個月美元廣泛走強所推動。從基本因素來看，近期澳洲經濟增長數據疲軟，加上通脹意外向下行，或許將減輕澳洲儲備銀行在房地產市場呈現疲軟的情况下的加息壓力。

美聯儲的鷹派言論也可能縮小美元與澳元的利差。 然而，鑑於貿易聯繫和大宗商品價格潛在上升，筆者認為中國的重新開放，加上經濟增長較預期快，將會有利澳元表現。

美元升勢顯疲態

此外，筆者認為美元的升勢已顯示出疲憊的迹象，再加上傾斜的倉位，可能有助澳元兌美元在近期內出現反彈。技術圖表分析澳元兌美元近期有見底迹象，可能為以中期3至6個月為目標的投資者提供一個吸引的買入機會。近期支撐位在0.6655和0.6540 ，而上方阻力位則在0.6885和 0.7020。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]