兌換外幣 銀行電匯抵過找換店

明報記者 劉敬華

雖說銀行電匯價兌換外幣的匯率較佳，但找換店向來予人兌換率較銀行吸引的印象，此印象亦非誤解，基於若比較外幣現鈔賣出兌換價，於找換店兌換現鈔的匯率確實較銀行為低。以兌換日圓現鈔為例，比較今年3月3日中午時段小女孩找換店、匯豐銀行及華僑永亨銀行的外幣現鈔賣出兌換價，小女孩找換店的港幣兌日圓現鈔賣出價為0.0578，即兌換每百日圓所需5.78港元，匯豐的現鈔賣出價為0.05828，即用5.828港元可兌換100日圓，而華僑永亨的銀行現鈔賣出匯價為0.058，即以5.8港元便可於該行兌換100日圓現鈔。

找換店多不收手續費 營業時間長

找換店的現鈔兌換匯率的確較大機會優於銀行，而近年不少中小型銀行的現鈔賣出價非常貼近找換店，但於比較兌換外幣成本時，除比較兌換匯價，還要考慮手續費，於銀行兌換外幣現鈔或涉手續費，因銀行一般只會豁免自家客戶兌換外幣的手續費，而找換店大多標榜不收手續費，加上營業時間較銀行長，部分找換店如發達鳥找換店及飛鳥找換店於周一至周五可營業至晚上8時，讓打工仔可於下班直接到店兌換外幣。

儘管大部分找換店會於周日或公眾假期休店，如發達鳥、飛鳥及牛記均於周日及公眾假期休息，但仍有個別找換店可於周日或公眾假期提供服務，如小女孩找換店只在公眾假期休息，而景緻找換的部分分店只於農曆新年休息，使工作再繁重的港人也可趁假日到店兌換外幣。找換店的另一好處是不需事先預約預留現鈔，除非兌換金額異常龐大，並可提供較小面額的外幣現鈔。近年不少找換店可提供網上或電話預約兌換服務，讓客戶事先鎖定兌換價，於預定時間到店兌換也可縮短兌換外幣的時間。不過，若找換店於日常生活圈以外，便要考慮是否值得花上額外車費及時間。

對於一家大細出遊，又或出遊時間較長人士，旅費隨時可逾萬港元，在銀行以電匯價（TT Rate）兌換外幣的匯率會較為划算，因電匯價一般會較現鈔價為低。再以匯豐銀行及華僑永亨銀行於3月3日中午時段的網上參考牌價為例，前者的電匯賣出匯價為0.05799，後者為0.05756，便較不少找換店同日的現鈔賣出匯價為低（見表）。目前不少本港銀行的網上銀行服務可提供外幣價格通知指示或設限價單服務，只要相關外幣匯率跌至客戶預設水平，便會通知客戶或按客戶預設指示兌換，助客戶於心水價兌換外幣。

匯豐恒生設外幣提款機

銀行客戶於網上兌換外幣後，相關外幣便會自動存入該客戶的外幣戶口，或綜合戶口內的外幣賬戶，戶主只需於網上或致電銀行預約取鈔，便可於指定時間到銀行提取。現時部分銀行如匯豐及恒生更設外幣提款機，讓客戶可24小時提取外幣，其中匯豐的外幣提款機可提供人民幣、日圓、美元及歐元四種主要貨幣的現鈔提取服務，而恒生大部分外幣提款機服務點可提供澳元、加元、歐元、英鎊、日圓、新台幣、泰銖及美元等8種貨幣，個別服務點可在此之上同時提供瑞士法郎、韓圜、新西蘭元及新加坡元4種貨幣，即可讓客戶提取12種貨幣。

要留意的是，若沒有預先在網上銀行以電匯價兌換外幣，而直接到外幣提款機提取外幣，銀行會即時以客戶的港元戶口存款兌換外幣現鈔，兌換率自然是以銀行現鈔賣出匯價計算。即使已事先以電匯價兌換，也要留意每日提款限額及其他提款限制，以恒生銀行為例，該行提款機可讓客戶直接從綜合戶口提取外幣存款，惟韓圜、新加坡元及新台幣除外，這三種貨幣只可透過外幣提款機以港元戶口的存款兌換現鈔，而該行的外幣提款額與港幣提款額共用，提款卡的每日提款額最高為每卡8萬元或等值，同時提款機的各款外幣供應紙幣面額只有一種，如日圓只提供1萬日圓面額現鈔。

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