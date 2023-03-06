經濟
王良享 政經良謀

投資策略

王良享：AI覆蓋面廣泛 概念股勿揀錯

【明報專訊】人工智能（AI）熱潮殺到，自去年11月底微軟（美：MSFT）的策略伙伴OpenAI將其談天機械人ChatGPT上架後，不同類型的人工智能企業股份已紛紛上升。前文筆者曾經解釋過，因為受制於美國長期利率的飈升，微軟股價從2月中高位的272美元回吐至上周五的251美元，幅度為7.7%，但仍比11月29日收市價高4.5%。

AI的普及化不只是因為人工成本的上漲，更重要的原因是近年來互聯網及智能手機的普及化，以及大量可靠數據的湧現。原則上，最寶貴的數據是私人專有數據（Proprietary data），因為在一眾AI算式都差不多相同的時侯，數據的私有性及可靠性可以令企業訓練出更有見地及更可信的機械人（即人工智能系統）。

現今最多金融機構使用人工智能的範疇在防止欺詐，如內幕交易及洗黑錢、自營買賣及前枱解答客戶的詢問，並分流給不同部門去跟進。根據Nvidia（美：NVDA）的調查，過去一年，金融企業的AI投資於包銷和收購合併、談話機械人及認識客戶（KYC）的增幅分別為3倍、2.5倍及2.3倍。

Upstart股價一年跌87%

其實AI覆蓋面非常廣泛，除金融業外，工業、醫療、零售、運輸、文娛、教育、漁農業都或多或少有AI的參與。筆者一向看好的日本工業機械人龍頭發那科（日：6954）及安川電機（日：6506 ），其股價在過去一年內就上升了17.7%及22%。具有63年歷史的美國老牌消費者信用評分機構Fair Issac Corporation （美：FICO），近年大力改革成為人工智能為本的信貸顧問，其股價在過去一年升44%，同期納斯達克指數則下跌15.3%。

不過，同樣運用AI，但主要業務是網上消費貸款的Upstart（美：UPST），由於利率上升引致資金成本大升及經濟下滑令壞帳飈升，其股價於一年內跌了87%；因此，AI的廣泛運用雖然是大勢所趨，投資者仍需要考慮科技以外的困素，尤其考慮投資周期性的企業。

若要分散風險，投資者可以考慮選擇交易所上市基金（ETF）。以下幾隻可供參考：

（1）ROBO Global全球機器人為自動化指數ETF （澳：ROBO），市值約132.5億美元，有80隻股份，每隻股份佔比不超過2%，風險較分散；

（2）First Trust Nasdaq AI and Robotics ETF （美：ROBT），這隻ETF雖然總市值較低（約2.1億美元），但卻持有111隻股份，反映並不依賴大型企業來推動基金價格；

（3）Global X機器人與人工智能ETF （美：BOTZ）總市值達154億美元，不過最大比重的六大股份持倉超過50%，基金現在最大持倉為Nvidia，達10.42%，但亦曾經持有份額不低的Upstart股份；

（4） iShare機械人與人工智能ETF（美：IRBO），基金總市值為2.6億美元，現持股118隻，中資股成分較高，最大持倉現為美圖（1357）及愛奇藝，分別佔2.15%及1.37%。

可考慮買ETF分散風險

AI的普及化，當然引起人類工作被取代的擔心，亦有人覺得AI有一部分是黑箱（Black Box），但從ChatGPT在1個多月內已有過億個訂戶的趨勢來看，我們只可與之共存，不能排斥。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王良享 政經良謀]

上 / 下一篇新聞

海防道口罩店擬撤 叫租45萬招長客 貴短約兩倍 比高峰期仍差逾六成
海防道口罩店擬撤 叫租45萬招長客 貴短約兩倍 比高峰期仍差逾六成
上月商用物業登記273宗 創半年高位
上月商用物業登記273宗 創半年高位
今年新盤成交破2000宗
今年新盤成交破2000宗
新盤搶客 美孚3房688萬沽低市價5%
新盤搶客 美孚3房688萬沽低市價5%
黃王慈明籲擴投資移民認可基金 爭取跨境理財通擴容 准提供投資建議
黃王慈明籲擴投資移民認可基金 爭取跨境理財通擴容 准提供投資建議
特專科技公司上市 籲增獨立非執董把關
特專科技公司上市 籲增獨立非執董把關
內地GDP目標保守 港股短線動力料減
內地GDP目標保守 港股短線動力料減
友邦周五放榜 聚焦香港內地業務展望
友邦周五放榜 聚焦香港內地業務展望
中信銀行擬AH股供股籌400億人幣
中信銀行擬AH股供股籌400億人幣
安聯V.Maisonneuve：地緣政治緊張 中資股低吸勝高追
安聯V.Maisonneuve：地緣政治緊張 中資股低吸勝高追
儲局恐再加息1厘 看淡美股
儲局恐再加息1厘 看淡美股
宜搜攻閱讀App 收入增長慢 註冊用戶達4400萬 須努力節流
宜搜攻閱讀App 收入增長慢 註冊用戶達4400萬 須努力節流
曾做手機搜尋巨頭 與百度Google齊名
曾做手機搜尋巨頭 與百度Google齊名
法例未覆蓋 虛擬資產承傳有難度 律師料須花數年才有相應政策
法例未覆蓋 虛擬資產承傳有難度 律師料須花數年才有相應政策
承繼虛擬資產 或須洽存管商
承繼虛擬資產 或須洽存管商
渣打冀新客簽帳升雙位數 1月財富管理收入按月增逾倍
渣打冀新客簽帳升雙位數 1月財富管理收入按月增逾倍
領展供股權周四起交易 小股東沽貨恐不夠交易費
領展供股權周四起交易 小股東沽貨恐不夠交易費
實驗室服務商艾迪康再三申上市
實驗室服務商艾迪康再三申上市
AI眼鏡 +義工 便利視障人士生活
AI眼鏡 +義工 便利視障人士生活
視障用戶：真人導航效果較佳
視障用戶：真人導航效果較佳
李澄幸：買優質樓毋懼接火棒
李澄幸：買優質樓毋懼接火棒
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：互聯互通擴容 港交所購 24101
金子：互聯互通擴容 港交所購 24101
張兆聰：國策力挺 華虹半導體博展升浪
張兆聰：國策力挺 華虹半導體博展升浪
張兆聰：中國車業競爭大 歐美車股更值博
張兆聰：中國車業競爭大 歐美車股更值博
伍禮賢：名創優品海外業務報喜 靜待內地復蘇
伍禮賢：名創優品海外業務報喜 靜待內地復蘇
溫傑：潤啤力谷高端產品 可望價量齊升
溫傑：潤啤力谷高端產品 可望價量齊升
謝偉銓：政府宜調整按揭措施 助港人上車
謝偉銓：政府宜調整按揭措施 助港人上車
兌換外幣 銀行電匯抵過找換店
兌換外幣 銀行電匯抵過找換店
沈永年：港車北上 宜買內地「全包」車險
沈永年：港車北上 宜買內地「全包」車險
林嘉文：中國復蘇利好商品貨幣 澳元可吸
林嘉文：中國復蘇利好商品貨幣 澳元可吸
許健生：當AI遇上雲……
許健生：當AI遇上雲……
駿利亨德森投資：全球股息破紀錄 港錄雙位數增長
駿利亨德森投資：全球股息破紀錄 港錄雙位數增長
陸振球：Richcession恐現 買民生股穩陣
陸振球：Richcession恐現 買民生股穩陣
陸振球：領展之失 VS 新地之得
陸振球：領展之失 VS 新地之得
林少陽：資產價格升幅勢落後通脹
林少陽：資產價格升幅勢落後通脹
技術取勝：中移突破下降軌
技術取勝：中移突破下降軌
李聲揚：為何不讓股東自決分拆匯控？
李聲揚：為何不讓股東自決分拆匯控？
蔡金強：消費新勢力：名創優品
蔡金強：消費新勢力：名創優品
艾雲豪：獨角獸多遭過分追捧
艾雲豪：獨角獸多遭過分追捧
李順威：中國復常 不等於石油需求急彈
李順威：中國復常 不等於石油需求急彈
劉思明：中字頭已熱身準備起動
劉思明：中字頭已熱身準備起動
何啟聰：科技股回穩 騰訊購13682
何啟聰：科技股回穩 騰訊購13682
瑞銀亞洲：資金多睇升 恒指牛54700
瑞銀亞洲：資金多睇升 恒指牛54700
摩根大通亞洲：守橫行區底 道指牛49613
摩根大通亞洲：守橫行區底 道指牛49613
周顯：與淘寶合作 不足令TVB升五成
周顯：與淘寶合作 不足令TVB升五成
張佩儀：北水加速流入 港股有望延續升勢
張佩儀：北水加速流入 港股有望延續升勢
王弼：美股反彈 套現機會再現
王弼：美股反彈 套現機會再現
曾淵滄：港美股調整只因食糊 非憂加息
曾淵滄：港美股調整只因食糊 非憂加息
湯文亮：內地網紅負面報道害了自己人
湯文亮：內地網紅負面報道害了自己人
陳永傑：港樓觸底 明顯反彈
陳永傑：港樓觸底 明顯反彈
廖偉強：機械化難取代人性化代理
廖偉強：機械化難取代人性化代理
布少明：利好消息多 樓市大反攻
布少明：利好消息多 樓市大反攻
馬泰陽：無懼加息 樓市見起色
馬泰陽：無懼加息 樓市見起色
SILVERSANDS山海一色
SILVERSANDS山海一色
東環上月成交倍增 均呎重越1.4萬
東環上月成交倍增 均呎重越1.4萬
歐股MPF基金上月跑出可留意
歐股MPF基金上月跑出可留意