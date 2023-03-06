經濟
新經濟新天地

AI眼鏡 +義工 便利視障人士生活

【明報專訊】智能手機的出現，對視障人士來說意義重大，近年有公司推出手機App，專為視障人士朗讀文字、辨識鈔票等，可以減少他們日常生活的不便。不過，有本地初創公司經過實踐後發覺，單靠人工智能和光學字元辨識技術並不足夠，應該同時配以義工遙距支援，以補不足。同時，在手機App之外，應該提供智能眼鏡這一選擇，讓視障人士可以騰空一隻手。

明報記者 薛偉傑

攝影 馮凱鍵

初創公司創啟社會科技有限公司（InnoSpire Technology）共同創辦人蕭啟穎、陳致祥（圖）表示，公司成立於2018年，最初目的是想開發一個具備人工智能（AI）電腦視覺和光學字元辨識（OCR）技術的手機App，以協助視障人士和長者解決日常生活的不便。例如完全失明人士若無協助，無法在大型零售店內找到貨品，也難以得知貨品的重量、容量、包裝內數目、價錢、保質期等資訊。

義工可利用任何餘閒提供服務

他們徵詢過一些視障人士的意見，覺得單靠手機App的解決方案仍有不足。首先，人工智能和光學字元辨識技術偶然會遇上一些辨識不到的東西；更重要是，像導航、帶路，或視障人士跌了某些東西在地上、需要指示某個精確方向和距離拾回等，若純粹倚靠手機App，效果很難完全滿意。若有義工實時遙距看到現場環境，可以不斷發出或修正指示。但義工人數有限，絕大多數辨識文字工作都應該由軟件代勞，尤其是涉及私隱的文件和信件。

以現時流動通訊技術，義工毋須集合在一個辦公室當值，只需將義工和視障人士兩者的智能手機以視像通話形式對接，視障人士以手機鏡頭對着周圍環境，義工便可以用主視角提供導航指示。另一方面，有心當義工的人亦毋須每次投入一日半日那麼長，只要有任何碎片化的空閒時間，也可以透過智能手機來當一會兒義工。因此，該公司的「悅聲易」（WeVoice+）手機App在研發階段，已加入了義工支援模式。

經過大約兩年研發，該公司在2020年推了悅聲易手機App，並在2020亞洲智能應用程式大獎中獲得銅獎，在2020香港資訊及通訊科技獎中獲得智慧共融大獎的銅獎。至今，悅聲易已經有大約5000個用戶，其中每日都使用的活躍用戶接近2000人。至於曾經為悅聲易當義工的人士超過1萬，其中活躍者接近200人。

悅聲易活躍用戶近2000人

不過，手機App加上義工實時支援，有時仍然有不足之處。主要是視障人士本身已經拿着手杖，若再拿着手機，就再沒有手拿其他物件。為此，該公司還研發了稱為「悅聲」（WeVoice Glasses）的智能眼鏡，若視障人士不想經常拿着智能手機，就可以戴上智能眼鏡代替，以騰空一隻手。悅聲智能眼鏡的使用方式簡單，除了開關掣外，只有一個按鈕來切換4個模式，分別是辨識文字、鈔票、顏色及義工實時支援。由於軟件都在雲端，用戶毋須主動安裝和更新。

在2021年初日內瓦國際發明展中，悅聲智能眼鏡獲頒銀獎。在貿發局去年10月主辦的秋季電子展中，該公司亦有參展和展出悅聲智能眼鏡。在去年11月的社企民間高峰會中，他們亦獲邀擔任講者。

悅聲智能眼鏡已於去年底正式推出，售價約5000元。至於悅聲易手機App，推出至今一直是免費。蕭啟穎表示，悅聲易將來可能會收取月費，但應該只是數十元。

智能眼鏡助視障者騰空一隻手

現時，悅聲易手機App和悅聲智能眼鏡主要都是辨識中英文，並以廣東話、普通話和英文發聲。該公司不排除將來支援更多語言以開拓其他市場。短期內，該公司計劃改良悅聲智能眼鏡，令其運作時溫度低一點，以及售價再稍為下調。其中一種可能是在悅聲智能眼鏡向外的一邊改用金屬外殼，以增強散熱效果。此外，該公司亦會測試其他ARM處理器，看看能否代替現時採用的高通處理器，而溫度又比較低。另外，該公司剛在深圳前海開設分公司，稍後會嘗試開拓內地市場。因為內地協助視障人士的工具絕大部分都是採用純手機App的方案，很少有義工實時支援模式和智能眼鏡等其他選擇。

[新經濟新天地]

上 / 下一篇新聞

海防道口罩店擬撤 叫租45萬招長客 貴短約兩倍 比高峰期仍差逾六成
海防道口罩店擬撤 叫租45萬招長客 貴短約兩倍 比高峰期仍差逾六成
上月商用物業登記273宗 創半年高位
上月商用物業登記273宗 創半年高位
今年新盤成交破2000宗
今年新盤成交破2000宗
新盤搶客 美孚3房688萬沽低市價5%
新盤搶客 美孚3房688萬沽低市價5%
黃王慈明籲擴投資移民認可基金 爭取跨境理財通擴容 准提供投資建議
黃王慈明籲擴投資移民認可基金 爭取跨境理財通擴容 准提供投資建議
特專科技公司上市 籲增獨立非執董把關
特專科技公司上市 籲增獨立非執董把關
內地GDP目標保守 港股短線動力料減
內地GDP目標保守 港股短線動力料減
友邦周五放榜 聚焦香港內地業務展望
友邦周五放榜 聚焦香港內地業務展望
中信銀行擬AH股供股籌400億人幣
中信銀行擬AH股供股籌400億人幣
安聯V.Maisonneuve：地緣政治緊張 中資股低吸勝高追
安聯V.Maisonneuve：地緣政治緊張 中資股低吸勝高追
儲局恐再加息1厘 看淡美股
儲局恐再加息1厘 看淡美股
宜搜攻閱讀App 收入增長慢 註冊用戶達4400萬 須努力節流
宜搜攻閱讀App 收入增長慢 註冊用戶達4400萬 須努力節流
曾做手機搜尋巨頭 與百度Google齊名
曾做手機搜尋巨頭 與百度Google齊名
法例未覆蓋 虛擬資產承傳有難度 律師料須花數年才有相應政策
法例未覆蓋 虛擬資產承傳有難度 律師料須花數年才有相應政策
承繼虛擬資產 或須洽存管商
承繼虛擬資產 或須洽存管商
渣打冀新客簽帳升雙位數 1月財富管理收入按月增逾倍
渣打冀新客簽帳升雙位數 1月財富管理收入按月增逾倍
領展供股權周四起交易 小股東沽貨恐不夠交易費
領展供股權周四起交易 小股東沽貨恐不夠交易費
實驗室服務商艾迪康再三申上市
實驗室服務商艾迪康再三申上市
視障用戶：真人導航效果較佳
視障用戶：真人導航效果較佳
李澄幸：買優質樓毋懼接火棒
李澄幸：買優質樓毋懼接火棒
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：互聯互通擴容 港交所購 24101
金子：互聯互通擴容 港交所購 24101
張兆聰：國策力挺 華虹半導體博展升浪
張兆聰：國策力挺 華虹半導體博展升浪
張兆聰：中國車業競爭大 歐美車股更值博
張兆聰：中國車業競爭大 歐美車股更值博
伍禮賢：名創優品海外業務報喜 靜待內地復蘇
伍禮賢：名創優品海外業務報喜 靜待內地復蘇
王良享：AI覆蓋面廣泛 概念股勿揀錯
王良享：AI覆蓋面廣泛 概念股勿揀錯
溫傑：潤啤力谷高端產品 可望價量齊升
溫傑：潤啤力谷高端產品 可望價量齊升
謝偉銓：政府宜調整按揭措施 助港人上車
謝偉銓：政府宜調整按揭措施 助港人上車
兌換外幣 銀行電匯抵過找換店
兌換外幣 銀行電匯抵過找換店
沈永年：港車北上 宜買內地「全包」車險
沈永年：港車北上 宜買內地「全包」車險
林嘉文：中國復蘇利好商品貨幣 澳元可吸
林嘉文：中國復蘇利好商品貨幣 澳元可吸
許健生：當AI遇上雲……
許健生：當AI遇上雲……
駿利亨德森投資：全球股息破紀錄 港錄雙位數增長
駿利亨德森投資：全球股息破紀錄 港錄雙位數增長
陸振球：Richcession恐現 買民生股穩陣
陸振球：Richcession恐現 買民生股穩陣
陸振球：領展之失 VS 新地之得
陸振球：領展之失 VS 新地之得
林少陽：資產價格升幅勢落後通脹
林少陽：資產價格升幅勢落後通脹
技術取勝：中移突破下降軌
技術取勝：中移突破下降軌
李聲揚：為何不讓股東自決分拆匯控？
李聲揚：為何不讓股東自決分拆匯控？
蔡金強：消費新勢力：名創優品
蔡金強：消費新勢力：名創優品
艾雲豪：獨角獸多遭過分追捧
艾雲豪：獨角獸多遭過分追捧
李順威：中國復常 不等於石油需求急彈
李順威：中國復常 不等於石油需求急彈
劉思明：中字頭已熱身準備起動
劉思明：中字頭已熱身準備起動
何啟聰：科技股回穩 騰訊購13682
何啟聰：科技股回穩 騰訊購13682
瑞銀亞洲：資金多睇升 恒指牛54700
瑞銀亞洲：資金多睇升 恒指牛54700
摩根大通亞洲：守橫行區底 道指牛49613
摩根大通亞洲：守橫行區底 道指牛49613
周顯：與淘寶合作 不足令TVB升五成
周顯：與淘寶合作 不足令TVB升五成
張佩儀：北水加速流入 港股有望延續升勢
張佩儀：北水加速流入 港股有望延續升勢
王弼：美股反彈 套現機會再現
王弼：美股反彈 套現機會再現
曾淵滄：港美股調整只因食糊 非憂加息
曾淵滄：港美股調整只因食糊 非憂加息
湯文亮：內地網紅負面報道害了自己人
湯文亮：內地網紅負面報道害了自己人
陳永傑：港樓觸底 明顯反彈
陳永傑：港樓觸底 明顯反彈
廖偉強：機械化難取代人性化代理
廖偉強：機械化難取代人性化代理
布少明：利好消息多 樓市大反攻
布少明：利好消息多 樓市大反攻
馬泰陽：無懼加息 樓市見起色
馬泰陽：無懼加息 樓市見起色
SILVERSANDS山海一色
SILVERSANDS山海一色
東環上月成交倍增 均呎重越1.4萬
東環上月成交倍增 均呎重越1.4萬
歐股MPF基金上月跑出可留意
歐股MPF基金上月跑出可留意