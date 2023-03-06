承繼虛擬資產 或須洽存管商

委託多名執行人 分掌密碼

古明慧律師行合伙人古明慧指出，由於市面願意安排承辦虛擬資產的信託公司不多，加上很多時投資者本身未有在平安紙列明投資虛擬資產狀况，致較難去追查及確定資產的情况，因此投資者的後人及所委託律師處理承辦手續時，得要和儲存虛擬資產的服務供應商交手。該行律師張天恩補充，遺產執行人一般可以聯絡服務供應商去跟進，未致太困難，但是她說：「投資者若發現投資的虛擬資產價值巨大，便可能需要考慮委託多一名遺產執行人」，當中該等執行人既可分頭掌握冷錢包及密碼，甚至可將開啟帳戶的長密碼分割開交由不同執行人手上，到正式承辦遺產時再併合起來去啟動帳戶。

在處理承辦虛擬資產遺產同時，張天恩提醒，將會依已故的投資人買賣虛擬資產時的所在地，及當事人所屬國籍，去確定適用的稅例去完稅。因此若有關交易是在外國進行的話，便有需要徵詢當地稅務顧問意見。她稱，若家人是以公司形式持有虛擬資產，將來後人承傳該筆資產時，便需要去先行釐定公司的價值，然後再作分配股份。