友邦周五放榜 聚焦香港內地業務展望

市場料去年純利按年跌六成

過去3年冰封的內地訪客業務復蘇在望，市場目前預期2023年香港業務新業務價值將有9.79億美元，內地則為11.05億美元，分別約為2019年疫前的六成和95%水平。友邦新業務價值可望回復至疫前的88%。受去年股債雙殺出現市值下調，市場料友邦去年純利按年跌62.42%至27.91億美元，每股派息則料增3.42%至1.51港元。

大摩予「超配」評級 目標價112元

摩根士丹利報告指出，以實際匯率計算，今年友邦新業務價值按年下跌11%至30億美元，去年第四季內地新冠疫情大幅爆發，影響內地和和澳門業務，令集團新務價值在第四季跌幅擴大至10%，不過影響在市場預期以內。此外，去年香港存款利率上升，也暫時降低客戶購買儲蓄保險的需求，類似影響可在宏利（0945）香港新業務價值在去年第四季按年跌三成上反映。

不過大摩指出，目前市場焦點集中在2022年以後的發展，友邦香港和內地業務復蘇速度是股價的重要因素，預期2023年集團新業務會有雙位數增長。大摩給予友邦「超配」評級，目標價112元。

保誠（2378）亦會在15日公布業績，星展給予「買入」評級，12個月目標價165元。

保誠月中公布業績 星展予「買入」評級

星展預期去年集團新業務利潤按年下跌4.7%至24億美元，2023年則較2022年增16%至28億美元。保誠完成分拆歐美業務，留下快速增長的亞洲市場，該行是區內首三大壽險商，認為未來有不少機會，而該行在疫前來自內地訪客業務佔比較高，將為香港與內地開關的主要受益者。