內地GDP目標保守 港股短線動力料減

黃國英資產管理創辦人黃國英認為，今年政府經濟展望增長5%是較為實際的目標，現時主要由國民消費、平穩出口等帶動，因此若要超過5%增長亦不容易。李克強預料今年政府赤字為3%，較一些大行估計略低，黃國英稱，政府可能在降費、減稅及發債方面比較審慎。

報告中提及當局將繼續支援內地房地產行業，但黃國英料內房估值不會重返過往高水平，股價升幅有限。至於報告亦指會繼續發展人工智能及綠色行業，他指是有關行業一直是近年來的大趨勢，因此料對股價不會有太大提振。他較為看好一些資源國企股，包括「三桶油」中石油（0857）、中石化（0386）、中海油（0883），以及基本資源股等。

經濟主要增長來源為國民內需

港股上周先跌後穩，恒指連日收於二萬關以下，至周四顯著反彈後企穩，全周升557點或2.78%，報20,567點。除因有美國聯儲局官員放鴿料夏季末尾暫停加息外，市場憧憬兩會期間會出台刺激經濟及行業政策，亦令市場情緒相對改善。

香港恒生大學經濟及金融系副教授張俊獅則表示，早前內地放寬防疫措施後出現報復式消費，惟僅屬短期利好經濟因素。現時中國出口較為疲弱，疫情放寬後，外國工廠陸續恢復開工，加上一些地區開始轉移供應鏈，不再只集中於中國，料出口或將持續疲軟。經濟主要增長來源為國民內需，若有更多刺激經濟政策推出，增長5%的目標則更為樂觀，惟料增長不會如過往般強勁。至於房地產方面，他指若內房「爆煲」便會引發系統風險，因此中央不會袖手旁觀。