今年新盤成交破2000宗

樓花期約15個月的NOVO LAND第2B期，日前首輪開售352伙即日沽清、套現逾20億元後，新地即晚加推4號價單共180伙，折實均呎14,098元。

新地雷霆：大埔天水圍兩新盤將推

新地副董事總經理雷霆表示，集團已落實周三（8日）下午4時進行項目次輪銷售，推售列於4號價單內的171伙，次輪截票時間為今晚8時；另集團稍後將推售大埔白石角University Hill及天水圍天榮站項目兩個新盤。

新地同系已屆現樓的屯門御海灣第1期，透過招標售出第2座28樓J室，實用面積450方呎2房間隔、連345方呎天台，成交價逾941萬元、實呎2.09萬元，屬項目逾一年來首宗一手成交。

御海灣2房特色戶呎售逾2萬

市場另一焦點盤，樓花期約16個月的KOKO ROSSO，自上月底開售至今約10日內累沽304伙、套現約24億元。昨售出2伙，包括7座1樓B室，實用面積437方呎2房連梗廚及平台，成交價922.3萬元、實呎2.11萬元。

恒地（0012）旗下恒基物業營業（二）部總經理韓家輝指出，旗下大角嘴利奧坊．壹隅周末兩天連沽14伙，吸金8200萬元；售出單位實用面積206至382方呎，成交價464萬至888萬元。

利奧坊．壹隅周末兩天連沽14伙

九建（0034）將軍澳現樓海茵莊園，昨日亦連沽5伙，單日吸金逾3040萬元；項目過去3日共售17伙、吸金逾1億元。

不過，有個別買家撻訂離場。鷹君（0041）大埔白石角朗濤，成交紀錄冊顯示，原於2月底以2829萬元售出的第7A座地下A室，最新顯示交易未有進展，估計買家已撻訂，料遭沒收5%訂金涉約141萬元。

[香港地產]