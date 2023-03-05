經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：內地房地產業面臨新挑戰

【明報專訊】3月第一天，全球最大房企碧桂園（2007）掌舵人楊國強，正式將公司「指揮棒」交給42歲的二女兒楊惠妍。「強人」的隱退，可能象徵着中國內地房地產行業新挑戰的開始。

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