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2023年3月5日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
NOVO LAND 2B首輪352伙沽清 即晚加推180伙 周三次輪銷售171伙
美股三大指數反彈 標指全周累升2%
美聯儲報告：須持續加息才能遏通脹
Twitter裁員難救業績 去年底盈收傳大跌
彭博指今年電動車產能達6.2萬輛 Rivian：報道斷章取義
Meta VR頭盔最多減價500美元
美勞動力緊張 企業違法聘童工增
現代汽車供應商僱童工 議員促查供應鏈
張宗永：三十年以還 政府變大市場變小
薛偉傑：內地潮玩「川劇變臉娃娃」
馮其十：內地房地產業面臨新挑戰
張宗永：三十年以還 政府變大市場變小
【明報專訊】三十年河東，三十年河西。
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