Meta VR頭盔最多減價500美元

Autodesk確認合研客戶解決方案

針對企業用戶的Meta Quest Pro售價，由約1500美元降至約1000美元，256GB版本Meta Quest 2售價由約500美元降至約430美元。行政總裁朱克伯格表示，減價是為了讓更多人加入虛擬實境。

不過消息人士指出，Quest Pro原來計劃是向企業客戶銷售作為工作設備，不過企業缺乏興趣，而且設備不太兼容第三方軟件。Meta正在探討有什麼場境可以應用設備，並如何將軟件和硬件設備，一併向企業客戶作大批銷售，包括與工程設計軟件公司Autodesk（美：ADSK）合作。Meta拒絕置評，Autodesk混合實境主管Gabe Paez則確認雙方正在合作研發客戶解決方案。

facebook近年廣告業務，面對用戶增長放緩和客戶私隱挑戰，朱克伯格在2021年10月宣布公司易名為Meta，期望以元宇宙再帶動增長。不過元宇宙體驗不佳，投資暫未見成績， 去年全年相關業務虧損137.17億美元，按年擴大34.57%。

去年底對冲基金股東發出公開信，要求裁員並限制元宇宙支出。Meta今年2月公布，將今年資本開支指引為由340億至370億美元，降至300億至330億美元，加上早前裁員和推出回購等，令股價自去年底回升54%。