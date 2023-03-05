美聯儲報告：須持續加息才能遏通脹

對於聯儲局關注的勞動力緊張問題，報告指出，美國半數以上的勞動力缺口，反映勞動力參與率下降，退休潮超出人口趨勢的預期，其餘缺口則因人口成長放緩，部分因為疫情死亡率上升，以及疫情令移民率下降。

此外，聯儲局認為，目前對金融穩定擔憂仍屬溫和水平，在經濟前景疲弱、利率上升背景下，下半年不確定性會增加。股市的估值壓力略為增，雖然美國樓價升勢顯著放緩，但與租金等基本因素相比則仍然高企。

聯儲官員料夏季中末期或停加息

聯儲局將於3月議息後公布季度經濟和利率預測，去年12月官員料至今年底將加息至5厘至5.25厘。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）上周五表示，目前仍在考慮是否將終端利率調升至高於該預期，目前就業市場表現勝預期，消費支出強勁，惟勞動市場緊張，有理由進一步推高利率，他對所有可能性持開放態度，若經濟數據繼續強於預期，他會調整其利率預測。

上周有聯儲局委員贊成本月加息0.5厘，博斯蒂克稱仍傾向加0.25厘，鑑於貨幣政策的影響滯後，小幅加息恰當，不過他預料到夏季中期或末期才可能暫停加息，屆時應能對通脹情况有較好了解。里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）認為，不預期今年可以減息。