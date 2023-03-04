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2023年3月4日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
人行暗示或降準 指助撐實體經濟 易綱：目前實際利率合適 須保持信貸平穩
中國財新服務業PMI連續兩個月擴張
港PMI創9個月新高 私營經濟續擴張
滬深港通擴容 納入渣打保誠歐舒丹
馬化騰楊元慶未列兩會名單 雷軍晶片專家上榜
虛幣存款商Silvergate 經營陷困 拖累比特幣
TVB股價飈五成 創最大單日升幅 小股東大聯盟巧合現身 醞釀召開股東特別大會
大正資本持股近5% 稱帳賺逾4000萬
聯儲官員放鴿 恒指升勢受制20天線
大摩：全球基金經理中資股持倉比重偏低
沽空機構質疑財務造假 中通快遞：報告無依據
匯賢產業信託末期分派升22%
大灣區航空訂購15架波音737-9客機
鴻海擬印度建iPhone零件廠 彭博分析：或預示旗下生產線加快撤華
阿聯酋與沙特衝突 被指或退出油組
Arm擬美上市 估值2340億至5460億
恒生90周年 特首：細個時嘅街坊銀行
遠展油柑頭綠化地申建私樓518伙 擬建3幢最高27層 鄰近來季推首置盤地
「木器大王」家族粉嶺農地 申建3305伙住宅涉163萬呎
CCL連升兩周共2.65% 4個月新高
青衣上月二手119宗成交 兩年來最旺
INNOVALE 2期12伙加價最多5.5%
伯恩光學等逾11億統一巧明街工廈業權
陸振球：恢復拍賣可防發展商執死雞
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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人行暗示或降準 指助撐實體經濟 易綱：目前實際利率合適 須保持信貸平穩
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