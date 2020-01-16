CCL連升兩周共2.65% 4個月新高

中原：復活節前後將升至170點

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL最新報164.23點，創16周、即約4個月新高，按周升0.55%，連升2周共2.65%。今周四大整體指數CCL、CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊升2周，為去年5月以來首見。黃又稱，雖然CCL最新升幅較上周收窄，但走勢繼續向上，CCL距離短期目標170點，僅相差5.77點或3.51%，相信復活節前後可達到。他又表示，3月1日起政府撤銷口罩令，對香港樓價影響將會在3月下旬公布的CCL才開始反映。

另外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.16點，創18周新高，按周升0.70%，連升2周共3.13%；CCL（中小型單位）報163.66點，創18周新高，按周升0.55%，連升2周共2.97%；CCL（大型單位）報167.15點，創11周新高，按周升0.55%，連升2周共1.14%。

新港人6800萬入市聚豪天下

事實上，樓市暢旺，二手屋苑錄大額成交，消息指，大埔聚豪天下罕錄相連洋房成交，單位實用面積共5413方呎，另連1376方呎全海花園，享海景，以6800萬元「買殼」（即公司轉讓方式）承接，實呎12,562元，買家為新香港人，料可節省2040萬元辣稅。

資料顯示，上址原業主2007至08年間以共3868萬元購入，帳面獲利2932萬元或76%。值得一提，其中一幢雙號洋房，原業主2008年2100萬元向行政會議前成員林奮強購入，林奮強當時持貨約3年，帳面獲利450萬元或27%。