匯賢產業信託末期分派升22%

去年收益跌14%至22億人幣

期內收益為22.02億元，跌14%，物業收入淨額13億元，跌15.6%，因新冠疫情持續衝擊中國經濟，其酒店業務是表現最差的一年，淨虧損擴大至9800萬元，其中北京東方君悅大酒店平均入住率下降18.3個百分點，至僅16.5%，因北京去年爆發多輪疫情。

至於零售物業組合收入淨額跌逾24%，至5.22億元，由於北京東方新天地為保留租戶及保持良好租戶組合，新租約及續約大多以較低價格簽訂，重慶大都會東方廣場商場一家百貨公司租戶不續租，平均佔用率降至64.4%。儘管疫情正在消退，該信託認為對零售物業組合收入所帶來的財務影響預計將延至今年及以後。隨着經濟活動進一步朝正常化發展，匯賢指出，酒店物業組合於今年春節期間入住率及房價顯著上升，預計年末旅遊業及酒店業將可恢復至疫情前水平，寫字樓及服務式公寓租賃市場亦於今年復蘇。