沽空機構質疑財務造假 中通快遞：報告無依據

中通快遞昨回應，有關報告並無依據，集團股價先跌後回升，以接近全日最高位收市。

股價先跌後升 近全日最高位收市

灰熊研究提出，中通快遞在競爭激烈的內地物流市場中，邊際利潤率較國際同業高出的幅度驚人。例如同類公司如UPS和FedEx等平均邊際利潤率由2018年的11%降至2021年的1.7%，即使中通快遞邊際利潤率同期降至2021年15.6%，但依然比對手高出以倍數計，疑是偽造財務報表，漏報收入及成本，並利用高邊際利潤率做賣點，成功籌集348億元人民幣資金。

報告又稱，中通快遞向內地國家工商行政管理總局及美國證交會提交的財務報表數據如綜合收益、利潤和總資產均有別，並發現集團多個交易對手由僱員或管理團隊家人控制，多項關連人士交易惹人關注，亦質疑漏報員工數目以減低成本，加上有大量貸款用於房地產投資，認為中通快遞股價遠高於公允值，故預期該股在中短期有50%潛在跌幅。

中通快遞發表通告反駁，指有關報告包含許多錯誤、無根據的推測，以及誤導性結論和詮釋，並指該報告亦缺乏對其業務模式及財務報告結構的基本了解，缺乏對其公開文件的全面解讀。該集團董事會連同審計委員會正審查有關指控，並考慮採取適當行動，保護股東利益。該集團股價除早段跌最多5.5元，低見185.1元後，其後陸續收復失地，收市更升1.26%，至193元。