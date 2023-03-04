大摩：全球基金經理中資股持倉比重偏低

2月MSCI中國指數跌10%

大摩引述EPFR數據顯示，環球股票基金經理的中資股倉位仍明顯偏低，而非美國股票基金經理對中資股的取向已轉為中性，甚至略為增持。去年11月是美國為基地新興市場主動基金的基金經理減持中資股的高峰期，但過去3個月已陸續減少，大摩估計，現時環球基金經理中資股的持倉比例仍偏低，預期要買入266億美元才返回中性水平，但相對1月底時需要297億美元的情况已見改善。

該行指出，2月份主動和被動基金經理之間的資金流動脫鈎，主要基於他們對業績的期望及投資者類型存在差別。被動型基金資金流向較受投資者情緒影響，而且投資者平均持貨時間相對較短，由於近期市場對中國的情緒緩和，資金流改變屬意料之內。主動型基金方面，因基金表現自去年11月起大手減持中資股而有影響，之後買入中資股最大的資金流就是來自這班美國股票基金經理。

料消費相關行業盈利修復

大摩表示，大部分新興市場長倉基金對中國消費相關行業最感興趣，並預期有關企業將出現正面盈利修復，今年以來他們買入最多的就是消費服務及電商股，隨着基金經理轉為喜歡中國本土故事，友邦保險（1299）等國際企業要捱沽。

然而，大摩亦引述幾名維持減持中資股的美國和歐盟的基金經理看法，指近期走訪中國後仍未能說服他們買貨，因為他們發現只有小部分企業於通關後能展現一個持續增長的前景。地緣政治緊張局勢和利率長期高企兩大宏觀因素，亦阻礙環球股票基金經理重新買入中國及其他新興市場股票。