馬化騰楊元慶未列兩會名單 雷軍晶片專家上榜

京東劉強東網易丁磊落任政協

國務院副總理劉鶴早前在北京調研集成電路企業發展重申，總書記習近平高度重視集成電路產業發展，湧現一批優秀企業和企業家。兩會名單的科技界人士也出現變化，除雷軍外，智能電動汽車產銷商小鵬汽車（9868）董事長何小鵬成新當選人大代表。他提出的《關於探索加快自動駕駛應用落地體系化保障的建議》，內容包括推動加快智能網聯汽車和自動駕駛相關立法工作、探索建立自動駕駛技術及自動駕駛汽車保險產品體系，以及推動加快城市高精度地圖審核流程。至於晶圓代工商華虹半導體（1347）的董事長張素心，也成為新一屆的人大代表，而該集團近年加速擴產，為電機驅動和數字電源提供芯片應用的製造解決方案。

此外，芯片專家兼中國科學院大學校長李樹深也任人大代表，而從事人工智能芯片的企業寒武紀董事長陳天石，以及三六零安全科技董事長周鴻禕則成為新任政協委員。目前估算約有100名專家列入兩會名單中，涵蓋新材料、航空航天技術和先進製造等。

至於互聯網大亨馬化騰擔任兩屆共10年的人大代表後未獲續任，而從事電商行業的京東集團（9618）主席劉強東和發展手遊業務的網易（9999）董事兼首席執行官丁磊也在政協落任。