星洲增投資移民門檻至5822萬

月中生效 現時入場費1456萬

企業投資者首5年永久居留期滿後若要續簽，公司須僱用至少30名員工，其中至少一半必須是新加坡公民，以及10名須是新員工。在現有規定下，若要續簽，申請人的公司須聘用至少10名新員工，一半是新加坡公民。

投資移民申請者也可選擇斥資至少2500萬坡元（約1.46億港元），向GIP精選的基金進行投資。至於家族辦公室，申請人須在新加坡設立一個資產管理規模至少達2億坡元（約11.6億港元）的單一家族辦公室，其中至少5000萬坡元（約2.9億港元）須投資在指定投資類別。

新加坡經發局指出，這些改變是為了有選擇地吸引有能力為新加坡帶來更多經濟影響的投資者。在2020至22年，平均每年有60名投資移民申請者獲新加坡永久居留權。

此前本港的《財政預算案》也重推「資本投資者入境計劃」，詳情將於稍後公布。財政司長陳茂波表示，投資門檻會較舊計劃1000萬港元「大大加高」，當中不包括買樓。

（綜合報道）

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