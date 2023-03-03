Tesla預告新車成本減半 潛在開支逾萬億 股價曾挫8%

不過市場不滿Tesla偏重描述長遠願景，卻未披露新一代廉價車型的細節及時間表，對Model Y即將進行的升級也隻字未提。加上財務總監Zach Kirkhorn首次預告Tesla的潛在巨額開支，預計若要在2030年實現年產量2000萬輛的願景，問鼎全球產量最高的車廠，Tesla可能要花費高達1750億美元（1.365萬億港元），而目前已為此投資約280億美元（約2184億港元），這意味總投資規模可能較目前增加5倍以上。Tesla股價周四盤後挫5%，昨早段股價曾挫8%。美國10年期國債孳息率繼續在4厘以上徘徊，美股3大指數早段個別發展，納指跌0.5%。

目標年產2000萬輛 產能須升14倍

Tesla向來以高效的本土化工廠及高度垂直整合的供應鏈遏抑成本。Kirkhorn稱，由2018至2022年間，已將Model 3生產成本降低30%。他說，在汽車行業，「企業生死取決於成本控制」。

Tesla亦預告，新一代造車平台的自動化將會提升，令到生產更快、成本更低。工廠車間分為多個組裝區域，不同部位分別組裝，然後在總裝時組合一起。這意味同一時間，有更多工人及機械人為電動車的不同部位組裝，以提升產能。就以今年面世的電動貨車Cybertruck為例子，未來也將會以新一代平台生產，而它的設計已考慮製造過程。

特斯拉去年交付約130萬電動車，若要實現2000萬輛的年產量，意味產能要提升14倍以上。行政總裁馬斯克預期，可能需要10款電動車型才能實現年產量目標。這意味每個車型平均要銷售100萬輛，相比豐田Corolla每年銷量約100萬輛。全球最大車廠豐田，去年總銷量約為1050輛。

新一代電動車有望減價

全球生產總監朱曉彤表示，Tesla成立至今生產了400萬輛電動車，現有產能不足以實現生產目標，但Tesla可迅速建造工廠，例如公司擁有建造工廠的內部團隊，上海及柏林超級工廠均由同一團隊建造。

Tesla目前在盈利方面領先於其他電動車製造商。總工程師Lars Moravy表示，正爭取以目前Model 3或Model Y的一半成本，生產下一代電動車。這意味下一代平台的電動車價格，可望低於現有車型。馬斯克強調，促銷的關鍵是為消費者降低價格，並指早前提供的價格優惠刺激了需求。著名的Tesla投資者Ross Gerber預期，新車價格可能低至2.5萬至3萬美元。不過新車推出時間仍是未知數，值得注意的是，Tesla在美國最便宜的車型也超過4萬美元，而該公司逾兩年前就預告將推出2.5萬美元的新車。

（綜合報道）

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