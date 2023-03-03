經濟
環球樓市

投資策略

澳洲利率倘下半年回穩 樓市將復蘇

【明報專訊】近期澳洲樓價跌幅現放緩迹象，上月樓價跌幅為澳洲去年加息以來最小。CoreLogic研究總監Tim Lawless指出，在澳洲將續加息、經濟或放緩及就業市場可能轉趨疲弱的預期下，國內置業需求正在下降，短期內澳洲樓市下行風險偏高，惟近期租金升幅反映住屋需求增加，預期當澳洲利率於今年下半年回穩，置業需求有機會於今年下半年或明年初回升，長線樓市有望復蘇。

澳洲房地研究機構CoreLogic最近發表報告顯示，2月份澳洲樓市跌勢緩和，上月澳洲全國住宅價格按月微跌0.14%，為自澳洲儲備銀行去年5月開始加息以來錄得最小的按月跌幅，主要基於期內悉尼住宅價格上升0.3%，同時除荷伯特（Hobart）住宅價格按月跌1.4%外，其他主要城市上月的按月跌幅均不逾0.5%。Tim Lawless表示，上月澳洲樓價偏穩，與期內一手單位應市數量持續偏低有關。

新供應較少，對新盤定價有一定支持，加上澳洲樓市亦已累跌不少。截至今年2月底止澳洲全國住宅價格中位數為70.21萬澳元，按年計跌幅達7.9%，但整體樓價仍高於疫前水平。各城市中，以悉尼的樓價跌幅最大，2月底平均住宅價格按年跌13.4%至100.69萬澳元，其次為荷伯特，樓價中位數按年跌11.8%至65.85萬澳元，墨爾本平均樓價亦按年跌9.6%至74.36萬澳元。期內，只有阿德萊德、達爾文及珀斯的樓價按年計能逆流而上，平均住宅價格分別按年升5.1%、2.9%及2.4%，2月底樓價中位數分別為64.58萬澳元、49.57萬澳元及56.17萬澳元。

需求轉弱發展商減推盤 新供應量偏低

最近樓價回穩，是否代表澳洲樓市已見底？Lawless認為，樓市靠穩的趨勢能否持續，目前仍存不確性，但若考慮到澳洲央行最近言論更為鷹派，至今加息周期的影響並未完全反映，同時市場普遍預期澳洲經濟及就業市場將偏向疲弱，最近觀察到息率上升令置業需求下跌，樓市很大機會只是短暫靠穩。

不少當地發展商也看到需求轉弱，未有積極推售新盤，截至今年2月26日止的4周內，刊登銷售廣告的新盤數量較前4周增加約1.13萬個單位，主要是基於新年過後的季節性因素而上升，但較同一時期的5年平均水平3.81萬個單位，大幅減少12.6%，期內全澳洲的一手住宅供應約為14.35萬伙，亦較同一時期的過去5年平均水平低26.3%。Lawless指出，目前各主要城市的一手住宅供應量均低於此時期的過去平均水平，發展商似乎在等待樓市低潮結束。

2月份澳洲住宅銷售亦現季節性反彈，期內銷售量按月增39.4%，與2021年2月及2020年2月的水平相若，反映市場對住屋有一定需求。期內，住宅租金續升，更顯示住屋需求正在增加。2月份各主要城市住宅單位租金均錄升幅，升幅最大的3個城市為悉尼、布里斯班及墨爾本，區內住宅單位租金分別按年升16.7%、15.6%及13.9%。Lawless表示，雖然各主要城市的單位租金在疫情期間曾一度回軟，但現時悉尼的住宅單位每周租金已較疫情爆發時高19%，布里斯班的累計升幅更達23.6%，相信近月留學生和移民人數強勁反彈推升了澳洲住屋需求，尤其是靠近大學和交通樞紐地區的需求，帶動主要城市租金上升，同時區內整體租金上升所構成的財務負擔壓力，亦使部分獨立屋或低密度住宅租戶，轉向更高密度的租賃選擇，以減低租金成本，進一步推升住宅單位租金，由於住宅空置率持續處於歷史低位，暫未見租賃供應大幅增加，預期今年餘下時間澳洲住宅單位租金仍有可能趨升。

疫後留學移民人數增 推升住屋需求

展望未來，CoreLogic認為，儘管近期澳洲樓市趨於穩定，但房地產市場下行風險較大，因預計年內澳洲將續加息，消費者借貸能力可能進一步下降，或會再次令樓市下滑，而經濟情况或轉差，購買或出售房屋的決策可能會進一步推遲，但澳洲樓市長遠仍有望復蘇，基於住宅存量供應不足，特別是於租務市場，加上移民強勁增加將帶動住屋需求，預期若澳洲利率在今年稍後時間穩定下來，置業需求便有可能在今年下半年或2024年初回升。

即使新盤供應不多，仍不乏項目來港展銷。位處澳洲墨爾本Oakleigh區的OROS+項目，坐擁墨爾本東區名校網，鄰近Monash大學Caulfield and Clayton分校，以及大型購物中心Chadstone Shopping Centre，加上區內交通方便，吸引到不少留學生選擇在此區租屋。該項目提供1房至3房單位，以及聯排別墅的戶型選擇，售價由37萬澳元起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

相關字詞﹕環球樓市 澳洲樓市 墨爾本

上 / 下一篇新聞

NOVO 2B收逾萬票 7個月來最熱 明日首輪開售352伙 超購逾29倍
NOVO 2B收逾萬票 7個月來最熱 明日首輪開售352伙 超購逾29倍
上月物業買賣登記近6000宗 8個月最多
上月物業買賣登記近6000宗 8個月最多
啟德跑道商業地估值每呎低見1500元
啟德跑道商業地估值每呎低見1500元
海富中心高層呎價1.9萬沽 8年蝕14%
海富中心高層呎價1.9萬沽 8年蝕14%
尚宜納米盤呎租逼60元 創新界北新高
尚宜納米盤呎租逼60元 創新界北新高
美封殺TikTok 累中資科網股回吐 港股跌190點 北水逆市淨流入73億買貨
美封殺TikTok 累中資科網股回吐 港股跌190點 北水逆市淨流入73億買貨
B站上季虧損收窄至15億 活躍用戶穩定增長
B站上季虧損收窄至15億 活躍用戶穩定增長
香港寬頻接收購要約 未與HGC達任何協議
香港寬頻接收購要約 未與HGC達任何協議
百威上季轉蝕9400萬 2月內地銷量升兩成
百威上季轉蝕9400萬 2月內地銷量升兩成
商務部：積極推政策支持新能源車消費
商務部：積極推政策支持新能源車消費
萬科配股淨籌39億 AH股價同插水
萬科配股淨籌39億 AH股價同插水
港銀定存息回升 下季或見4厘 須待港匯轉弱致銀行走資推高利率
港銀定存息回升 下季或見4厘 須待港匯轉弱致銀行走資推高利率
中國鐵塔今年加大5G覆蓋農村
中國鐵塔今年加大5G覆蓋農村
WeChat Pay HK料消費券助提振商戶信心
WeChat Pay HK料消費券助提振商戶信心
置富分派微跌 派息率重上100%
置富分派微跌 派息率重上100%
吉利伙雷諾開車企 沙特阿美現金入股
吉利伙雷諾開車企 沙特阿美現金入股
海港52年來首見基礎虧損
海港52年來首見基礎虧損
港股實名制3月20日實行 證監促投資者盡快授權
港股實名制3月20日實行 證監促投資者盡快授權
永利首兩月錄盈利
永利首兩月錄盈利
Tesla預告新車成本減半 潛在開支逾萬億 股價曾挫8%
Tesla預告新車成本減半 潛在開支逾萬億 股價曾挫8%
星洲增投資移民門檻至5822萬
星洲增投資移民門檻至5822萬
傳中國阻軟銀轉移在華合資權益
傳中國阻軟銀轉移在華合資權益
張兆聰：信玻盈利料復蘇 逢試底小注吸
張兆聰：信玻盈利料復蘇 逢試底小注吸
方保僑：被疫情耽誤的5G技術
方保僑：被疫情耽誤的5G技術
植耀輝：超媒體炒作居多有保留
植耀輝：超媒體炒作居多有保留
技術取勝：希慎或下試21至22.5元
技術取勝：希慎或下試21至22.5元
盧駿匡：短期後抽倘升穿20674點 確認新一輪升浪
盧駿匡：短期後抽倘升穿20674點 確認新一輪升浪
劉思明：內地住戶存款增速左右A股表現
劉思明：內地住戶存款增速左右A股表現
周顯：應趁樓價跌時撤辣
周顯：應趁樓價跌時撤辣
譚新強：「政治解決烏克蘭危機立場」 中國有機會締造和平
譚新強：「政治解決烏克蘭危機立場」 中國有機會締造和平
湯文亮：低價賣地好過流標
湯文亮：低價賣地好過流標