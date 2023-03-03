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經濟
2023年3月3日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
NOVO 2B收逾萬票 7個月來最熱 明日首輪開售352伙 超購逾29倍
上月物業買賣登記近6000宗 8個月最多
啟德跑道商業地估值每呎低見1500元
海富中心高層呎價1.9萬沽 8年蝕14%
尚宜納米盤呎租逼60元 創新界北新高
美封殺TikTok 累中資科網股回吐 港股跌190點 北水逆市淨流入73億買貨
B站上季虧損收窄至15億 活躍用戶穩定增長
香港寬頻接收購要約 未與HGC達任何協議
百威上季轉蝕9400萬 2月內地銷量升兩成
商務部：積極推政策支持新能源車消費
萬科配股淨籌39億 AH股價同插水
港銀定存息回升 下季或見4厘 須待港匯轉弱致銀行走資推高利率
中國鐵塔今年加大5G覆蓋農村
WeChat Pay HK料消費券助提振商戶信心
置富分派微跌 派息率重上100%
吉利伙雷諾開車企 沙特阿美現金入股
海港52年來首見基礎虧損
港股實名制3月20日實行 證監促投資者盡快授權
永利首兩月錄盈利
Tesla預告新車成本減半 潛在開支逾萬億 股價曾挫8%
星洲增投資移民門檻至5822萬
傳中國阻軟銀轉移在華合資權益
張兆聰：信玻盈利料復蘇 逢試底小注吸
方保僑：被疫情耽誤的5G技術
植耀輝：超媒體炒作居多有保留
技術取勝：希慎或下試21至22.5元
盧駿匡：短期後抽倘升穿20674點 確認新一輪升浪
劉思明：內地住戶存款增速左右A股表現
周顯：應趁樓價跌時撤辣
譚新強：「政治解決烏克蘭危機立場」 中國有機會締造和平
湯文亮：低價賣地好過流標
澳洲利率倘下半年回穩 樓市將復蘇
技術取勝：希慎或下試21至22.5元
【明報專訊】中鐵料4.7元為另一阻力（圖）
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