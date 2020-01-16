置富分派微跌 派息率重上100%

首兩月旗下商場人流按年增17%

置富產業信託2022年度的收益按年跌2.3%至17.644億元，跌幅乃由於第五波疫情向租戶提供的租金寬減，物業組合的平均出租率因受資產增值措施持續影響而有所下降，以及續租租金調升率下跌所致。趙宇指出，今年約有33%面積租戶需續租，但去年下半年已取消租金寬免措施，雖然整體續租租金調整率仍是負數，但已收窄至低單位數，目前租務情况亦理想。不過由於各行業復蘇步伐不一致，民生必需品行業復蘇速度較快，部分相關租戶已經可以加租或者維持租金不變，但難料全年續租租金調整率能否回復正數。

去年置富產業信託負債比率23.9%，按年增1.5個百分點；融資成本按年上升25.1%至2.416億元，主要由於香港銀行同業拆息於去年下半急升所致，加上去年9月提取一筆新貸款作為收購高文之星物業的融資，因此借貸水平上升亦導致融資成本增加。去年實際借貸成本為2.7%，按年升0.5個百分點。趙宇指出，現時信託財務狀况穩健，負債比率屬健康水平，未來兩年內未有再融資及供股需要，目前仍有200億元彈藥可供潛在併購，看準內地一線城市物業項目，但因現時息口仍高企，併購時會較審慎。